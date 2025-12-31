El Municipio presentó el nuevo Reglamento General de Edificación

El Municipio de Olavarría, a través de profesionales de la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos y en articulación con Colegios Profesionales de la ciudad, culminó la confección del nuevo Reglamento General de Edificación, un documento que reúne las normativas que regularán las condiciones de seguridad y calidad para la construcción de edificios en general.

La presentación se realizó en las últimas horas en la Sala de Reuniones del Palacio Municipal, en un encuentro encabezado por la jefa de Gabinete, Mercedes Landívar, quien estuvo acompañada por funcionarios del área de Obras Particulares. También participaron referentes de los Colegios de Ingenieros, Arquitectos y Técnicos, con quienes se trabajó de manera conjunta en la elaboración del reglamento.

Uno de los aspectos destacados es que el nuevo texto no solo surge del diálogo y el consenso con los Colegios Profesionales locales, sino que además constituye una actualización integral, cuyo antecedente más cercano data del año 2010.

A partir de una decisión de la actual gestión municipal, se logró avanzar en un documento que define los tipos de edificaciones que podrán desarrollarse en Olavarría y que establece estándares vinculados a la calidad, la habitabilidad, la seguridad, la inclusión y la incorporación de tecnología en las construcciones.

Desde el área de Obras Particulares se señaló que uno de los puntos centrales del nuevo reglamento es la incorporación de criterios de accesibilidad, en cumplimiento de la Ley Nacional de Discapacidad, un aspecto que hasta el momento no se encontraba debidamente reglamentado.

El objetivo es promover el desarrollo de obras más seguras, confortables y sostenibles, además de regular la seguridad estructural y de obra, y garantizar el bienestar de los usuarios y de las personas con discapacidad.

El Reglamento General de Edificación será presentado próximamente ante el Concejo Deliberante para su correspondiente estudio y tratamiento.