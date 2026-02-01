El Museo Municipal Dámaso Arce celebró sus 65 años con diversas propuestas culturales
Imagenes Mauricio Latrorre
El Museo Municipal Dámaso Arce (MDA) llevó adelante este sábado una jornada de celebraciones por su 65° aniversario. Las actividades comenzaron a las 18 horas y contaron con la participación de artistas locales y diversas instituciones educativas de la ciudad.
Durante el evento se presentaron las muestras «Décadas en diálogos», conformada por patrimonio del propio MDA, y trabajos realizados por la Escuela Municipal de Orfebrería y Artesanías Tradicionales «Maestro Armando Ferreira».
La jornada incluyó una oferta musical que inició a las 20 horas con la presentación del Ensamble de Saxos y el Ensamble de Música Latinoamericana, ambos pertenecientes a la Escuela Municipal de Música. El cierre musical estuvo a cargo de «Viajando a Mercurio».
En las inmediaciones del museo se instalaron foodtrucks y un paseo de artesanos locales que acompañaron la conmemoración de la institución.