El olavarriense Marcos García Etchegoyen juró como Juez de la Cámara Civil y Comercial de Azul

Por su parte, Sarde estará al frente del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial número 3 que tiene su sede en la vecina ciudad de Tandil.

En tanto, los magistrados Simón y Paoltroni juraron este jueves como titulares de los dos juzgados de Paz -pertenecientes también al Departamento Judicial Azul- que tienen sus respectivos asientos en las ciudades de General La Madrid y General Alvear.

Ante un recinto colmado de público, le tocó a la jueza María Inés Longobardi -una de las actuales integrantes de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial departamental- tomar los juramentos de rigor a los cuatro nuevos magistrados.

Los pliegos con los nombramientos de todos ellos habían sido aprobados durante sesiones desarrolladas meses atrás en la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires.

Posteriormente, esas cuatro designaciones fueron avaladas por el gobernador Axel Kicillof en agosto pasado, a través de las firmas de los respectivos decretos.

«Son cargos que se cubren luego de más tres años de vacancias», indicó un vocero judicial a los colegas del diario El Tiempo.

En todos esos casos, para cubrir los diferentes puestos para los que habían sido designados tiempo atrás, en el marco de una situación que continúa siendo preocupante en el ámbito de todo el Poder Judicial bonaerense, considerando que todavía quedan puestos sin cubrir. Tanto de magistrados como de funcionarios que, en su mayoría tras acogerse al beneficio jubilatorio, se alejaron años atrás de la función pública y luego no se oficializaron desde el Estado provincial nuevos nombramientos para reemplazarlos.

Todos los jueces que juraron hoy jueves ya venían desempeñando tareas en el ámbito del Departamento Judicial Azul.

En el caso de Sarde, oriundo de Azul, se convierte en uno de los egresados de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Centro -la casa de altos estudios con asiento en Azul donde actualmente también da clases- en convertirse en magistrado del Poder Judicial bonaerense.

En su caso, tal ya lo referido, para estar a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial número 3 que funciona en Tandil.