El olavarriense Nicolás Coscia con Bizarrap y Malandro

El realizador olavarriense Nicolás Coscia, titular de Palmer Films, fue convocado para participar de un proyecto audiovisual que contó con la presencia de Bizarrap, uno de los productores más influyentes de la música argentina y latinoamericana.

El trabajo se materializó en el videoclip del tema “Más que un sueño”, del artista Malandro, una producción que reunió a figuras de peso de la escena urbana y consolidó el crecimiento del talento local en circuitos de alcance nacional.

El vínculo se dio a partir del material artístico que llegó primero a manos de Bizarrap y despertó su interés. Si bien el productor no intervino en la realización musical, decidió sumarse al proyecto desde el plano audiovisual y fue allí donde se concretó la participación del realizador olavarriense.

Coscia destacó que el eje conceptual de la canción fue determinante para el desarrollo del trabajo y para su involucramiento personal en el proyecto. “Me siento muy representado con el contenido de la letra: la historia, el anhelo, la lucha, la perseverancia y todo lo que hace falta para manifestar las cosas esperando que la vida en algún momento materialice el esfuerzo y el tiempo dedicado a los sueños”, expresó.

La grabación del videoclip se llevó adelante en el estudio de Bizarrap, tras coordinar agendas y una extensa jornada de rodaje realizada hacia fines del año pasado. En ese contexto, Coscia subrayó el clima de trabajo y la predisposición del productor. “Bizarrap se puso a disposición y cuando confirmó fue todo muy lindo”, señaló, al tiempo que remarcó la experiencia de filmar en uno de los espacios más emblemáticos de la música actual.

El proyecto también tuvo un fuerte valor simbólico y emocional para el realizador local, no solo por la magnitud de los nombres involucrados, sino por el recorrido personal que representa. “Este trabajo representa mucho a nivel personal, no solo por las personas involucradas sino también por el vínculo que me une a Mala y a Nico. Poder compartir este tipo de cosas con personas que uno aprecia y también admira es algo muy fuerte”, sostuvo.

Coscia también puso en valor el reconocimiento dentro del proceso creativo, un aspecto poco habitual para quienes trabajan detrás de cámara. “Además de confiar en mí para la parte realizativa, me dio lugar en la letra. Los que estamos en este rubro sabemos que esos gestos uno se los guarda para siempre”, remarcó.

De esta manera, Nicolás Coscia suma un nuevo hito a su carrera profesional, llevando el nombre de Olavarría a producciones de alto impacto dentro de la industria musical. “Es de gran incentivo arrancar el año así, con una producción que fue un lujo de principio a fin”, concluyó, en un proyecto que vuelve a demostrar que el talento local puede llegar a los grandes estudios de la música nacional.