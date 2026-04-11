El Partido Libertario cuestionó al concejal Lascano tras la última sesión del Concejo Deliberante

El Partido Libertario de Olavarría emitió un comunicado de prensa tras lo ocurrido en la última sesión del Honorable Concejo Deliberante, donde se trató un pedido de informes sobre el concejal Guillermo Lascano. Desde el espacio político señalaron que la iniciativa impulsada por la concejal Adela Casamayor responde a criterios de control y rendición de cuentas, y no a un ataque personal.

Sobre el origen del proyecto, el comunicado indica que «no es nuevo, no es personal, no es improvisado. Es previo incluso a su incorporación al Partido Libertario. Responde a un criterio claro: control, coherencia y rendición de cuentas». El texto sostiene que, frente a esto, Lascano optó por la victimización: «En lugar de responder lo que corresponde —si existe o no incompatibilidad en el ejercicio de sus cargos— el concejal optó por gritar, acusar y desviar el eje».

A pesar de las discusiones, el pedido fue aprobado por unanimidad. No obstante, desde el partido calificaron como grave la dinámica que tomó la sesión, donde se introdujeron cuestiones de la vida privada y acusaciones personales ajenas al expediente. «Se mezclaron cuestiones de la vida privada con el debate público. El hecho más grave fue la exposición de información vinculada a una persona privada y datos sensibles relacionados con una entidad pública como PAMI», denunciaron.

El documento advierte que la divulgación de información confidencial en un ámbito público podría generar consecuencias penales. Al respecto, remarcaron que «divulgar datos personales sensibles en un ámbito público puede constituir un delito. No es una interpretación política. Es un principio básico del Estado de Derecho».

En el cierre del comunicado, el espacio político fijó su postura sobre el rol de los funcionarios: «El que ocupa un cargo público debe dar explicaciones. El que no puede explicarse, no puede sostenerse. Y el que expone datos privados, cruza un límite legal». Finalmente, concluyeron que «el concejal Lascano no fue atacado. Fue expuesto políticamente. Pero además, quedó en evidencia algo aún más grave: una forma de hacer política que ya no tiene lugar».