El Partido Libertario pidió al Concejo un relevamiento integral de todos los geriátricos de Olavarría

El Partido Libertario de Olavarría presentó ante el Honorable Concejo Deliberante un pedido formal para que se dé ingreso y tratamiento legislativo a un Pedido de Informes y Relevamiento Integral sobre los establecimientos destinados al cuidado, alojamiento y atención de personas adultas mayores que funcionan en el Partido de Olavarría.

La solicitud, dirigida al presidente del cuerpo legislativo, Guillermo Santellán, plantea que el Departamento Ejecutivo Municipal remita información detallada, actualizada y documentada a través de las áreas correspondientes, entre ellas Salud, Desarrollo Social, Inspección General, Habilitaciones y Defensa Civil.

Según surge del proyecto ingresado, el informe requerido deberá incluir un listado completo de todos los establecimientos existentes, consignando nombre comercial o razón social, domicilio, tipo de institución y capacidad máxima declarada. Asimismo, se solicita precisar la situación de habilitación municipal y provincial de cada uno, indicando si se encuentran habilitados, en trámite o no habilitados, junto con los datos de expedientes y la fecha de la última inspección realizada.

Gustavo Torrisi, referente del partido Libertario en Olavarría

El pedido también abarca información sobre la cantidad de personas adultas mayores alojadas, diferenciando entre residentes permanentes y asistencias diurnas, así como un detalle de la dotación de personal de cada establecimiento. En este punto, se requiere especificar la cantidad de trabajadores, cuidadores, personal de enfermería y profesionales de la salud, además de la relación entre personal y residentes y el cumplimiento de los ratios mínimos establecidos por la normativa provincial vigente.

Otro de los ejes centrales del proyecto refiere a las condiciones edilicias y de seguridad, incluyendo accesibilidad, medidas de seguridad e higiene, planes de evacuación y prevención de incendios, y la existencia de observaciones, intimaciones o clausuras, en caso de corresponder.

Además, se solicita un detalle de los controles e inspecciones realizadas en los últimos cinco años, las sanciones aplicadas y las clausuras preventivas o definitivas, junto con sus fundamentos. El informe requerido también deberá consignar los programas municipales vinculados a la asistencia, acompañamiento o regularización de establecimientos de larga estadía para adultos mayores, con indicación de objetivos, alcance y resultados.

En el texto de la presentación, el Partido Libertario fundamenta el pedido en la necesidad de fortalecer la transparencia institucional, el control de la gestión pública y la protección de los derechos de las personas adultas mayores, señalando la importancia de esclarecer el grado de responsabilidad del Municipio y de otros organismos intervinientes en el marco de la normativa vigente.

El proyecto solicita que la información sea remitida tanto en formato digital como en papel, acompañada de actas de inspección y registros oficiales, y quedó formalmente ingresado para su tratamiento en el ámbito del Concejo Deliberante.