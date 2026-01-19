El Paseo Jesús Mendía se transformó en una pista de baile con música en vivo

El Paseo Jesús Mendía fue escenario, en la noche del último domingo, de una nueva propuesta del programa “Olavarría en Verano”, que convocó a una importante cantidad de vecinos y vecinas frente a la plaza central Coronel Olavarría.

La actividad comenzó alrededor de las 20:30, con un escenario montado frente a las escalinatas del Palacio San Martín. Allí se presentaron el Ensamble de Música Popular y el Ensamble de Folklore de la Escuela Municipal de Música, mientras que el cierre de la jornada estuvo a cargo de Paloma Pacheco.

Con el correr de la noche, el espacio se llenó de música y baile, y el público acompañó activamente cada una de las propuestas, convirtiendo el paseo en una verdadera pista al aire libre.

Desde la organización se informó que la presentación de Martín Barraza, anunciada inicialmente, no pudo concretarse debido a su participación en la previa del Festival de Cosquín, en la provincia de Córdoba.