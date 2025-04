El paso al frente

Economía, a través de despidos y obras públicas, y seguridad, se perfilan como los temas de lo que será la campaña legislativa. En ambos casos, y sumado a la situación de riesgo de continuidad del Club Loma Negra, el intendente Wesner le puso su cara a lo largo de la semana.

enlineanoticias.com.ar

Volver a las Fuentes por Alexis Grierson – Josefina Bargas

Una dosis electoral

A lo largo de la semana hubo novedades en lo que, prevemos, serán dos grandes ejes de debate durante la campaña legislativa provincial y local: economía y seguridad. Cada uno con sus bajadas y sus desprendimientos temáticos.

Sobre economía, en lo local se va a destacar el tratamiento por la caída de la actividad económica y la reducción de puestos laborales que abona aún más a la caída de la actividad. Lo sucedido con Cerro Negro, inicio de paro y protesta mediante sobre el fin de esta semana, y la propuesta legislativa que presentó La Libertad Avanza fueron dos de los hitos.

Destacamos que, ahora sí, se pronunció en forma directa Maximiliano Wesner: en su cuenta de la red X dejó un análisis del tema y lo hizo en forma pública recién con el cierre de la conciliación. Lo vamos a analizar en detalle más adelante, pero en este punto queremos subrayar el momento elegido para comunicar y la intención expresada de previsión y acompañamiento. “Nosotros advertimos” y “vamos a hacer todo lo posible para amortiguar este golpe” fueron algunas de las ideas del jefe comunal.

Respecto de la situación de seguridad hubo muchísimas novedades. Es cierto que el tema tiene mucho de “sensación”, pero eso no es un impedimento ni mucho menos sirve como justificación a ninguna gestión para minimizar el panorama. Hechos violentos de las últimas semanas pusieron sobre la mesa el panorama y el Ejecutivo salió a mostrar gestión con una reunión en la que estuvieron los jefes policiales y representantes del Ministerio Público. “La situación actual amerita una respuesta mancomunada entre el Municipio, la Justicia y las fuerzas de seguridad” se comunicó desde la Municipalidad.

En ambos temas, la intención del Ejecutivo se repite: Maximiliano Wesner se muestra con acción y pronunciamientos para definir e intervenir. La idea es la de un Ejecutivo en acción y un paso al frente. La imagen tiene algo de novedoso y tal vez se corresponda a una gestión en inicio, con dirigentes de poco pasado en responsabilidad institucional local, pero al menos por ahora, parece que Wesner/el Ejecutivo quiere ser la referencia en las situaciones conflictivas, aún demarcando responsabilidades ajenas y límites propios.

Leímos esa actitud en el acto del Club Loma Negra donde el intendente dejó fuertes declaraciones: “el Municipio va a trabajar y va a garantizar la continuidad de las puertas abiertas de este hermoso y honrado club. Vamos a poner a disposición todos los recursos que podamos para que el club siga abierto” dijo. El Ejecutivo eligió ponerse al frente del conflicto que, en este caso, afecta a la localidad por el alcance potencial del cierre, pero que puntualmente enfrenta a la institución deportiva con la justicia.

Lo que adelanta esto, entendemos, es que veremos una campaña electoral del oficialismo local con el intendente participando de forma muy activa y protagónica más allá de los candidatos que se designen. Va a ser el destinatario de los mensajes de los sectores opositores y va a ser quien los responda.

El fin de la conciliación en Cerro Negro

Entre el lunes y el jueves se llevaron a cabo las últimas negociaciones de la conciliación obligatoria entre Soeco-Focra y Cerro Negro. Finalmente fueron 23 los trabajadores reincorporados de los 96 telegramas enviados en marzo. Hubo 41 despedidos y el resto aceptó retiros voluntarios.

“La realidad es que los puestos de trabajo en Olavarría se están cayendo” alertó en una entrevista en Radio Sapiens Gustavo Bustamante del Soeco. Apuntó a la gestión nacional: “Este gobierno está haciendo un desastre. ¿Qué puede pasar de acá al más? No lo sabemos. Lo que estamos viviendo hoy nosotros, los trabajadores en Argentina, los jubilados, no lo hemos vivido nunca”. Y amplió sus críticas: “yo no sé en qué está pensando este Gobierno. Habla mucho del cepo, del déficit cero, del préstamo del Fondo, de la macro y todas esas cosas a nosotros poco nos interesan. Nosotros estamos pensando en tener trabajo, no en comprar dólares”. Pero ese no fue el único blanco, cuestionó también a los dirigentes locales de LLA sobre quienes afirmó que «no comparten la preocupación» por la caída de puestos de trabajo. “Lo escucho a Guillermo Lascano, a Celeste Arouxet y me parece que están viviendo en otra ciudad” dijo inicialmente y siguió con duras críticas.

Además, se quejó de que los miembros de la CGT “gastan mucha tinta en comunicados y gastan muy pocas zapatillas”.

En contraste, destacó que con Maximiliano Wesner mantienen comunicación frecuente. “Se viene muy duro Olavarría. Esta es una preocupación que tenemos todos. La tiene el Intendente, con quien estamos hablando día por medio porque está llamando a ver cómo continúa todo” destacó. El propio Bustamante había advertido que la situación del sector ceramista está comprometida en todo el país (hace pocos días se conoció también la suspensión de 100 trabajadores en una empresa de Luján) y proyectó que la caída de puestos de trabajo seguirá en Olavarría con más rubros afectados.

El cierre de la negociación fue el inicio de un paro y protesta por tiempo indeterminado en la planta Cerro Negro, donde con la presencia de directivos de Focra el reclamo es por la reincoproración de los 41 despedidos.

En este contexto hubo distintos mensajes de apoyo. La CGT y la CTA emitieron comunicados. “Ratificamos nuestro apoyo y acompañamiento con los trabajadores de Cerro Negro” y “acompañamiento y solidaridad con la jornada de lucha”, expresaron respectivamente. Además, el sábado directivos de CTA estuvieron en las puertas de la empresa para sumarse a la manifestación de Soeco.

El intendente Maximiliano Wesner emitió también un mensaje, como ya comentamos. Cuando el conflicto se inició hubo una comunicación del oficialismo, pero de forma indirecta con lo que la del jueves es la primera expresión pública oficial sobre los despidos en las redes del mandatario.

Unificó las situaciones de FABI y Cerro Negro, mencionó «más de mil despidos» en total en Olavarría para apuntar al presidente Javier Milei y a su modelo de gestión económica.

“Olavarría y sus trabajadores están sufriendo en primera persona las consecuencias de la política macroeconómica del presidente Milei, con especial énfasis en un modelo productivo de desindustrialización, apertura de importaciones y la paralización de la obra pública. La desregulación hace que el producto importado sustituya el producido de nuestros trabajadores” sostuvo Wesner. Consideró que el panorama “no se puede resolver a nivel local” mientras se mantenga “el rumbo económico” a nivel nacional.

Tal como había adelantado Guillermo Lascano la semana pasada, LLA llevó al Concejo Deliberante un proyecto que busca impulsar las obras públicas locales desde el sector privado.

Esta iniciativa parte del reconocimiento de que, efectivamente, la paralización de la obra pública que impuso el Presidente es un gran problema para Olavarría y requiere una respuesta específica. Esta respuesta es distinta a la de semanas anteriores cuando el mismo Lascano y Celeste Arouxet hablaron de “master plan” y de modificar la matriz productiva local ante el planteo de uno de los efectos de esta caída, que son los despidos. No son respuestas contradictorias, hay que aclarar también.

Además, en los considerandos del proyecto, cuestionaron los gastos municipales por la “sobredimensión de su estructura”. “Olavarría sólo invirtió el 6% de ingresos en el año 2024” también se añadió.

¿Qué dice el proyecto? Básicamente es una importante modificación a la hora de pensar la concreción de las obras públicas: quieren que las empresas “generen, financien y ejecuten la obra pública que determine el municipio de Olavarría”, algo que hasta el momento no está habilitado. ¿Cómo lo harían? Mediante el mecanismo de unión transitoria de empresas (UTE) y las famosas “PPP” (Participación Público-Privada). ¿Por qué lo harían? Por ventajas impositivas: cambian inversión en obras en vez de aportar fondos en el pago de tasas y derechos “por un tiempo determinado o por proyectos ejecutados”.

Ahora, presentado el proyecto sonó raro -y si lo estiramos, contradictorio- el video difundido por LLA local donde un militante de la Juventud Libertaria propone devolver a las empresas lo cobrado por el Impuesto a la Piedra. Más allá de que el planteo es de una lectura inocente en la voz de un joven y peligroso al ser expuesto sin señalamientos por una cuenta del partido gobernante en la nación, termina encuadrado en lo local en un camino hacia tener menos ventajas impositivas sobre las que impulsar al sector privado a asumir obras públicas.

De cualquier manera, esto recién comienza. El proyecto tomó estado parlamentario en la sesión del jueves para ser estudiado en las comisiones. Seguramente será una carta que LLA juegue en la campaña legislativa.

Dos menciones al pasar. Despidos: 40 trabajadores fueron despedidos en Azul del frigorífico Devesa. Una denuncia: un medio platense hizo pública una denuncia anónima contra Guillermo Lascano por su gestión en el PAMI.

Datos y sensaciones

Varios casos de robos y ataques con armas fueron noticia en las últimas semanas y con ello la inseguridad quedó subrayado como problema local. A la par, el intendente firmó el acceso al Fondo de Seguridad provincial -ya lo contamos- lo que se traducirá en más móviles.

El tema se planteó por dos carriles. Por un lado, el intendente Wesner encabezó una reunión con todas las autoridades policiales y con fiscales para abordar “desde diversas aristas en cuanto a seguridad y seguir desplegando a partir de allí acciones conjuntas y articuladas, con el foco en la prevención”. Se comunicó oficialmente que la situación amerita “una respuesta mancomunada entre el Municipio, la Justicia y las fuerzas de seguridad. Es por ello que se acordó además el compromiso de sostener en el tiempo este tipo de encuentros, como así también la vinculación y comunicación permanente”. ¿Eso no era algo que hacía el Foro de Seguridad Municipal?

Además hubo un caso que demandó intervención directa -“abordaje integral”-: un grupo de adolescentes que atacaba a otros en la plaza central y se filmaba para subir las imágenes a las redes. Los hechos fueron denunciados penalmente. El Municipio logró identificar a algunos de los atacantes, convocó a sus familias, a autoridades de seguridad municipal y policial, referentes educativos y más actores. En la semana también se informó una reunión con vecinos de El Pasillo.

Por otro lado, los bloques Pro y Juntos por Olavarría presentaron un pedido de informe en el Concejo Deliberante. “Lamentablemente vemos que hay robos por todos lados en el Partido de Olavarría. Desde asaltos en la vía pública, hasta abigeatos pasando por robos en comercios y viviendas” expresaron los ediles. Sostuvieron que “no vemos respuestas por parte de la Municipalidad. En este sentido es que buscamos saber qué acciones tiene pensada desde la gestión de Wesner para prevenir el delito”.

El pedido es de información diversa: las inversiones de fondos locales de seguridad, el organigrama de la Subsecretaría Municipal de Seguridad, la cantidad de móviles y personal, el patrullaje, los pagos de horas Polad y los gasto en reparaciones, además de pedir la “estadísticas de los robos en lo que va del año y comparativas con el 2024”.

Guillermina Amespil, de Juntos, señaló que en los tipos de delitos detectados en general “de alguna forma, no hay violencia. Hay como una situación de menor escala, si se quiere, que genera la intranquilidad porque uno entra a su casa y se da cuenta que alguien estuvo adentro”. Se refirió a hechos de “robo menor o hurto» como lo más reiterado.

El proyecto se presentó en la sesión donde el concejal Carlos Coscia aseguró que los hechos delictivos están en aumento. El presidente del bloque oficialista, Federico Aguilera, dijo que eso “en el sustento cuantitativo y estadístico no se refleja” y citó datos locales que dan cuenta de una baja de los robos denunciados en la comparativa entre el inicio de 2024 y de 2025.

En una entrevista en Radio Sapiens, el subsecretario Elías Quintas informó que en el primer trimestre del 2024 hubo 443 ilícitos consumados y este año, 282: baja de 35%. Se trata de estadística propia que se elabora en el Centro Municipal de Monitoreo.

“En Olavarría sigue predominando el delito al paso, que es el robo y el hurto. Por ahí podemos llegar a tener situaciones de escruche –robo en vivienda en ausencia de sus propietarios- y demás” reconoció. Y sumó que “ha aumentado la cantidad de interacciones de los vecinos y vecinas de la ciudad con las herramientas de alerta de las situaciones de ilícitos en un 16% entre el primer trimestre del 2025 y el primer trimestre del 2024”.

Quintas siguió el tratamiento del tema en el HCD y dejó su mensaje para la oposición: pidió “responsabilidad” en la forma “en que brindamos o solicitamos la información (…), no necesariamente tienen que hacer pantomimas mediáticas”.

También denunció irregularidades en la colocación y mantenimiento de cámaras de seguridad en la gestión anterior. Quintas señaló que unos 30 equipos eran «cámaras fantasmas»: «nunca se habían terminado de instalar. En muchos casos los gabinetes de esas cámaras de seguridad estaban vacíos y ni siquiera tenían la bajada eléctrica. Esto obviamente fue escandaloso”.

En el ámbito rural hubo abigeatos en la zona de Blanca Grande. Desde el Foro se Seguridad Rural Argentino se informó que no es una cantidad alarmante de delitos y que se comunicaron con el intendente Wesner quien mostró estar al tanto de los casos. El intendente les dijo que buscará reforzar los patrullajes en esa zona con vehículos que se adquirirán mediante el Fondo de Seguridad municipal.

Otra mención al pasar. El Ministerio de Desarrollo Agrario habilitó la caza de jabalí en toda la provincia y eso, dicen, puede ser un problema para Olavarría en materia de seguridad. Especialmente porque los jabalíes se ubican en zonas rurales donde el patrullaje -la cantidad de móviles y de personal- es deficiente: Blanca Grande, Espigas y Loma Negra. Esperan que el Municipio no adhiera a la medida, pero ya lo hizo Tapalqué y temen que desde allí ingresarían cazadores. No obstante, se reconoce que el problema de la sobrepoblación de esta especie invasora existe en nuestra región: una hembra puede tener unas 100 crías por año y se reproducen desde los 6 meses de edad.

En defensa de la celeste

El riesgo de desaparición del Club Loma Negra convocó la atención esta semana: hubo comunicado de la Unión de Clubes y proyectos que se trataron en el Concejo Deliberante. Así se llegó al viernes a la tarde a una reunión en la sede deportiva donde los directivos explicaron la situación y estuvo el intendente.

Vamos a señalar algunos aspectos destacados. Primero: este es un conflicto con la justicia del fuero laboral de Olavarría. Hubo dos fallos por escenarios muy similares con resultados distintos: una sentencia considera responsable a la empresa Loma Negra y la otra no. El presidente del club, Walter Bahl, explicó el panorama y el ex integrante de la comisión de fútbol, Cristian Sautú, nombró a los jueces en cuestión del Tribunal de Trabajo y de los Juzgados Civiles. En lo formal, presentaron la apelación aún sin disponer del dinero que se requiere para hacerlo y esperan obtener la habilitación para llevar el caso a la Suprema Corte: quieren que los magistrados contrasten ambos fallos y exponer los antecedentes judiciales en los que la cementera actuó como solidaria responsable.

Segundo. El presidente de la Unión de Clubes, José Maceo, también centralizó su intervención en señalar a los jueces que fallaron en contra: Propuso “protestar en las puertas de la empresa Loma Negra (preparen las gomas que hay que quemar)”. Lo que llamó la atención fue el tono de su discurso, sonaba a una arenga … en tono de campaña legislativa. Estuvieron los presidentes de entidades deportivas integrantes de la Unión de Clubes; entre los ausentes, el presidente de Racing, Hugo Fayanás.

Tercero. Wesner se convirtió en defensor del club. No hablamos del libro de pases del fútbol sino del discurso del intendente. “Hoy todos somos Loma Negra, este club va a seguir abierto” dijo y hasta afirmó que aún si el fallo es adverso en la Suprema Corte, el Municipio “garantizará la continuidad de las puertas abiertas de este hermoso y adorado club”.

El último orador de la convocatoria fue el Intendente quien expresó que su presencia así como la del Municipio de Olavarría busca “que la familia lomanegrense siga viviendo y haciendo algo por lo que todos trabajamos, el sentido de comunidad”.

Algo para las Legislativas



Siguen las tensiones entre Mauricio Macri y Javier Milei por un posible acuerdo entre LLA y el Pro en la provincia para presentarse a las elecciones bonaerenses.

El ex presidente habló de dirigentes “que se compran” en referencia a los pases de referentes amarillos a las filas violetas y el actual presidente le respondió “que le “muestre la factura”. A pesar de eso, Milei sostuvo en una entrevista televisiva que “el acuerdo para la Provincia de Buenos Aires marcha muy fuerte” y declaró la intención de “armar una estructura super-competitiva” para ganar.

Recordemos que la conducción de negociación es de Karina Milei y ella quiere solo el sello libertario en carrera.

Para hoy esperábamos poder hablar del Congreso de La Libertad Avanza bonaerense, pero se suspendió por la muerte del papa Francisco. Aún no se informó reprogramación.

En tanto, desde otra punta del espectro ideológico el massismo tuvo actividad local. El referente de Foro Olavarría, Eduardo Rodríguez, asistió a la inauguración de una obra de AUBASA. la bajada de 520. Estuvo con el presidente de AUBASA Jose Arteaga y la gerenta de seguridad de la empresa.

El viernes se reunió el Foro-Frente Renovador en Olavarría. Junto con Rodríguez estuvieron Gastón Sarachu y Carlos Bettiga. Definieron la organización de un encuentro para el viernes 9 de mayo a fin de compartir información y concientizar de las dificultades por la gestión nacional, movilizar la gente mas comprometida y … trabajar con miras al nuevo escenario electoral con la premisa de la unidad frente a Milei.

Cortitas

Cerraron las paritarias municipales. 3% de aumento mensual por tres meses (de abril a junio), acumulativos entre sí. No alcanza al personal jerárquico que no tendrá suba. “Es una situación muy complicada” planteó José Stuppia en En Línea sobre los valores de los sueldos más bajos en la planta municipal. En tanto, el bloque Libertario anunció su intención de adherirse a congelar sus dietas en el Legislativo y propusieron que el intendente elimine el decreto que permite los pagos de “bonificaciones” a funcionarios.

Proyecto de los farmacéuticos en el HCD. Lo presentó el Colegio local esta semana con el objetivo de ratificar la vigencia de la legislación provincial en la regulación de la venta de medicamentos. Casi al mismo tiempo, la Justicia Federal suspendió todos los artículos del DNU 70/23 que intervenían sobre el tema.

La CGT convocó a movilización el miércoles. A las 17, frente a la sede de Anses en Olavarría, se hará la manifestación enmarcada en el 1º de mayo. “Basta de despidos” y “jubilaciones dignas” son los lemas de la convocatoria.

Las distribuidoras eléctricas piden subir tarifas a la Provincia. Desde APEBA solicitan una recomposición para poder afrontar el plan que les permitirá saldar la deuda generada con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico. Presentaron una nota al gobernador Axel Kicillof para solicitarle una recomposición del Valor Agregado de Distribución (VAD).

Reclamo a IOMA por cobros indebidos. Representantes de SUTEBA y UDOCBA se reunieron con el Círculo Médico de Olavarría. «Tenemos un nuevo convenio de IOMA con los profesionales que no se está cumpliendo. Podemos ver, en todos nuestros sindicatos, a nuestros afiliados acercarse con la preocupación de que va creciendo el costo del cobro indebido. La verdad es que hoy en día hay profesionales que cobran muy fuera de lo que es el convenio» dijeron desde los gremios.

El newsletter

Esta publicación es parte de la edición de este domingo del newsletter Volver a las Fuentes que escriben Alexis Grierson y Josefina Bargas. La edición completa está disponible aquí y tiene un sistema de suscripción económica y aportes únicos al que se puede acceder aquí.

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp