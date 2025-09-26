El Patín Carrera de Olavarría brilló en Uruguay

Una delegación de once patinadores del Club El Provincial de Olavarría hizo historia el pasado domingo 21 de septiembre al participar por primera vez fuera del país en la competencia de Patín Carrera Shifters Marathon, celebrada en Ciudad de la Costa, Canelones, Uruguay. El equipo, impulsado por El Provincial, regresó a la ciudad con importantes logros, incluyendo varios podios.

La Shifters Marathon fue el escenario de este debut internacional, un evento que reunió a competidores de diversas partes. Este viaje marca un antes y un después para la disciplina en Olavarría, demostrando el nivel y el compromiso de los deportistas locales.

Los once competidores que representaron a la ciudad fueron:

2k Participativo: Emily Habitante.

Emily Habitante. 6k Competencia: Javier Barreto, Alejandra Barrios, Carolina Lazarte, Mariela Buzadas, Nahiara Gallastegui y Natalia Istillarte.

Javier Barreto, Alejandra Barrios, Carolina Lazarte, Mariela Buzadas, Nahiara Gallastegui y Natalia Istillarte. 12k Competencia: Valentina Tancredi, Lourdes Leal y Eduardo Ferreyra.

Valentina Tancredi, Lourdes Leal y Eduardo Ferreyra. 21k (Invitado del equipo): Marcelo Rannucci.

Excelentes Resultados y Podios

El esfuerzo de los patinadores se vio reflejado en los resultados, con actuaciones destacadas en distintas categorías:

Lourdes Leal (12km): Obtuvo un doble podio al ser 2da en su categoría y 2da en la clasificación general .

(12km): Obtuvo un doble podio al ser y . Javier Barreto (6km): En su debut en una competencia de 6k, se alzó con el 1er puesto en su categoría .

(6km): En su debut en una competencia de 6k, se alzó con el . Marcelo Rannucci (21km): El invitado del equipo, proveniente de La Garra, también logró el 1er puesto en su categoría .

(21km): El invitado del equipo, proveniente de La Garra, también logró el . Emily Habitante (2k participativo): La pequeña deportista de solo 6 años cruzó la línea de llegada primera en la distancia participativa, marcando el camino de la delegación.

Este logro es un testimonio del trabajo constante que se realiza en el Club El Provincial con la disciplina de Patín Carrera, bajo la dirección y guía de su entrenadora. La experiencia internacional no solo sumó medallas, sino también valiosos aprendizajes y motivación para todo el equipo.