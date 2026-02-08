El Peronismo de Olavarría logró la unidad y Federico Aguilera seguirá al frente del PJ

En la tarde de este sábado se confirmó que Federico Aguilera será reelecto como presidente del Partido Justicialista de Olavarría, lo que significa la unidad del peronismo local.

La unidad se logró tras un trabajoso acuerdo entre dirigentes vinculados al gobernador Kicillof y La Cámpora.

El acuerdo se conoció en la víspera del del plazo final de presentación de listas.

Esta lista de Unidad echó por tierra un armado de lista propia que estaban impulsando desde hace semanas dirigentes locales vinculados con Axel Kicillof y la CGT.