“El proyecto de comunicación de Zona Fría fue aprobado por unanimidad por el Concejo Deliberante”

El proyecto de comunicación del Bloque Unión por la Patria en relación a la Zona Fría fue aprobado por unanimidad por el Concejo Deliberante.

En su alocución, la concejal Liliana Schwindt sostiene que “están dispuestos” a que se modifique el texto del artículo, en pos de que el proyecto sea acompañado por la totalidad de los concejales del cuerpo.

En este sentido, la concejal María José González, visto que el bloque autor del proyecto lo sugirió y que “ya por jurisprudencia de este cuerpo eventualmente solemos retirarlas” a las palabras repudio o rechazo de los articulados, presentó una moción para la modificación del artículo.

El mismo quedó redactado de la siguiente manera: “El Honorable Concejo Deliberante de Olavarría manifiesta su preocupación por la exclusión, en el presupuesto nacional, del Partido de Olavarría respecto de los beneficios de la ley de Zona Fría para los usuarios del servicio de gas”.

El concejal Coscia recordó que “se trata de un tema que aún no ha sido aprobado por el poder legislativo nacional. Le dimos el mandato al Congreso de la Nación para que trabaje en favor de los vecinos” y remarcó que “el proyecto de comunicación también señala que el HCD exhorta al Congreso de la Nación Argentina a mantener en el Partido de Olavarría los beneficios otorgados por la Ley 27.637”.