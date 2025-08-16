El Quirófano Veterinario Móvil sigue su recorrido

Se recuerda que todas las intervenciones quirúrgicas son con turnos previamente acordados, para un mejor funcionamiento y organización del servicio.

La dirección de Bromatología del Municipio da a conocer el cronograma del Quirófano Veterinario Móvil correspondiente a los próximos días, en el marco de la campaña municipal “Querer es Cuidar”, impulsada con el objetivo de promover el cuidado responsable de animales de compañía.

Este vehículo sanitario brinda de manera gratuita el servicio de esterilizaciones quirúrgicas caninas y felinas en todo el Partido de Olavarría. Se recuerda que todas las intervenciones quirúrgicas son con turnos previamente acordados, para un mejor funcionamiento y organización del servicio. El horario de atención es de 8:30 a 12.00 horas, de lunes a viernes, excepto feriados.

Para sacar turnos los interesados deben comunicarse previamente por llamada o WhatsApp al 15-666400, esto es así ya que al momento de sacar el turno se le brindará toda la información necesaria al vecino/a y las respectivas indicaciones con el fin de lograr una intervención segura para el animal.

A continuación se informa el cronograma de la semana próxima:

Lunes 18/08: Nicolás Avellaneda, Quinta Buglione. (Av Avellaneda, entrada por calle Laprida).

Martes 19/08: Pickelado, Servicio Municipal Territorial Nº 2 (Av. Alberdi y Cnel. Suárez)

Miércoles 20/08: Pickelado, Servicio Municipal Territorial Nº 2 (Av. Alberdi y Cnel. Suárez)

Viernes 22/08: Recalde, Delegación Municipal

La castración es una cirugía que impide la reproducción en perros y gatos, tanto en machos como en hembras, además de prevenir enfermedades y promover una mejor calidad de vida.

En hembras, evita la aparición de tumores y quistes ováricos, pseudopreñez y pseudolactancia. Además, previene enfermedades del útero y de transmisión sexual, evita fugas de hembras en celo y peleas entre machos, y previene ciertos problemas de comportamiento y el rociado de orina en gatos. En machos, evita tumores testiculares y previene patologías prostáticas, además de enfermedades de transmisión sexual.

Requisitos para castrar a tu mascota

– Tu mascota debe estar acompañada por un mayor de 18 años, que debe disponer de toda la mañana para permanecer hasta que finalice el procedimiento.

– El día en que se realiza la cirugía, tu mascota debe estar en ayunas (12 horas de ayuno de alimentos y 1 hora previa sin líquidos).

– Tu mascota debe tener collar o pretal y correa si es un perro. Si tenés un gato, traelo en una transportadora o bolso ventilado.

– No te olvides de traer una manta para abrigarla luego de la cirugía.

Querer es cuidar

La campaña adopta la metodología de concientizar a la comunidad de la importancia de cumplir con los cuidados básicos para que nuestros animales transiten su vida en condiciones dignas y convivan en sociedad de manera pacífica y ordenada.

La iniciativa es abordada a partir de distintos ejes que contemplan la vacunación, la esterilización, la adopción, las condiciones de vivienda y de recreación del animal. Pero también con el énfasis puesto en que la comunidad conozca los servicios que ofrece el Municipio de Olavarría y que permiten el acceso gratuito a consultas veterinarias, vacunación y esterilización.