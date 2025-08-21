El Senado rechazó decretos de Milei y quedó sin efecto el cierre de CNRT de Olavarría

Con amplio apoyo opositor, el Senado de la Nación rechazó cuatro decretos delegados y un DNU de relevancia dictados por el gobierno del presidente Javier Milei, entre los que se destacan el que disuelve Vialidad Nacional y otros que modifican las estructuras del INTI e INTA.

Con esta decisión de la Cámara Alta, se evita el cierre de la oficina de la CNRT de Olavarría.

Hay que recordar que el 14 de agosto de 2025, el gobierno nacional emitió el Decreto 584/2025 para regular a la recién creada Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, un organismo que reemplazó a la antigua Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

El decreto -rechazado ahora por el Senado Nacional – establecía las funciones y responsabilidades del Director Ejecutivo de la agencia, detallando que su puesto será de dedicación exclusiva. Esto significa que el director no podrá ser propietario ni tener intereses, directos o indirectos, en empresas de transporte. Esta restricción también se mantiene por un período de dos años después de que la persona deje el cargo.

Una de las cláusulas más importantes del decreto era que prohibía al director tener una influencia dominante en las empresas de transporte o mantener relaciones laborales o profesionales con ellas. La remoción del director solo podrá ser por parte del Poder Ejecutivo Nacional y se basará en el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el decreto.

En cuanto al personal de la agencia, el decreto establece que su relación laboral se regirá por la Ley de Contrato de Trabajo y el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional.

El decreto también derogaba varios anexos y artículos del antiguo Decreto N° 1388 de 1996, modernizando la estructura y las regulaciones del organismo.

La necesaria presencia del CNRT en Olavarría

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) que se inauguró en Olavarría en el año 2021 con una nueva subdelegación regional será cerrada por el gobierno nacional. El organismo, funciona en en el primer piso de la Terminal de Ómnibus de la ciudad, tiene como objetivo principal reforzar el control del transporte de pasajeros y de carga de jurisdicción nacional en la zona de las Rutas Nacionales 3 y 226 y que emplea a 8 trabajadores.

La apertura fue el resultado de un convenio de comodato firmado entre el ex Intendente Ezequiel Galli y el Director Ejecutivo de la CNRT, José Ramón Arteaga.

La principal función de la Subdelegación regional de la CNRT en Olavarría es el control del transporte terrestre de jurisdicción nacional, tanto de pasajeros como de carga. Su área de influencia se extiende a lo largo de las Rutas Nacionales N° 3 y N° 226.