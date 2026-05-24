El Teatro Municipal será escenario de la Velada de Gala por el 25 de Mayo

En el marco de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, el Municipio de Olavarría realizará este lunes desde las 20 horas la tradicional Velada de Gala en el Teatro Municipal, con entrada libre y gratuita.

La propuesta contará con la participación del Ballet Folklórico Municipal junto al dúo integrado por Luna Orioli y Valentina Fernández, además de los músicos Cristian Naab, Darío Galzadet, Kevin Dascon y la artista María Laura Tropea.

Durante la noche, el Ballet Folklórico Municipal presentará distintos cuadros artísticos. Uno de ellos será “Mujer anterior”, obra inspirada en el poema “Elogio de la mujer anterior” de Clotilde Ñusta de Piorno, donde a través de la danza se busca transmitir un mensaje vinculado a la mujer y su rol en la sociedad.

También se interpretará “Como pájaro libre”, propuesta que toma como referencia la figura de Mercedes Sosa y su legado artístico y cultural.

La velada incluirá además el cuadro tradicional “Cocoliche”, coreografiado por el profesor universitario de Artes en Danza y licenciado en Folklore Héctor Kriger. La obra propone un recorrido por danzas tradicionales como la firmeza, el palito y el pericón, con referencias al circo criollo y a la figura popular de Cocoliche, vinculada al cruce entre la inmigración y la cultura gauchesca.

El Ballet Folklórico Municipal está integrado actualmente por Romina Brunero, Yanina Capponi, Camila Mángano, Delia Ortega, Yanina Sanabria, Camila Terraza, María Eugenia Van Dyk, Lourdes Zárate, Emanuel Cavagna, Lucas Laurín, Alejo Narvaja, Santiago Olmos, Álvaro Pérez Marton, Nicolás Romero, Brian Rueda y Lucas Serantes.

La asistencia coreográfica está a cargo de Romina Brunero y Lucas Serantes, mientras que la dirección corresponde a Mariana Jadur.