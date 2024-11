El tironeo de las cesiones

El Municipio arremetió contra el STMO: pasacalles y trabajadores “cedidos” en la gestión anterior. ¿Cambio de estrategia gremial? IOMA, COCEBA y nuevos actores. Libertarios y Pro se alinean en Municipio y Provincia.

Por Volver a las Fuentes, de Josefina Bargas y Alexis Grierson

De posicionamientos y teléfonos rojos

Fue una semana particular en el conflicto entre el Municipio y el Sindicato de Trabajadores Municipales (STMO). Por el rol más activo de la comuna, con dos denuncias concretas, y con una respuesta más “pacífica” del gremio. Con el Día de los Municipales el viernes, con la fiesta el sábado. Y un ¿cambio de estrategia? que hace que se encare este último mes de suba salarial por decreto en una más que tensa calma.

Tensa calma porque el sindicato pareció evitar la confrontación pública. No quita que por lo bajo no haya habido discusiones, peleas y demases. Pasó. Pero discursivamente pareciera que el gremio busca mostrar otro perfil. Veremos si se sostiene en el tiempo y de qué forma.

Arranquemos: sorpresivamente, el lunes el sindicato bajaba todos los pasacalles ubicados fuera del Palacio San Martín y el Paseo Jesús Mendía. La mayoría acusaba al Ejecutivo y en particular a César Valicenti, más que al propio intendente Wesner.

¿Por qué los bajaron? Es que hubo varias advertencias y notificaciones del incumplimiento de la ordenanza N° 5136/23 sobre la colocación de pasacalles: está prohibido su colocación suspendidos en el distrito. Ya hubo un episodio donde bajaron estos elementos del Palacio Belgrano, San Martín y el Hospital Municipal y toda una discusión acerca de qué es pasacalle y qué no. En esta ocasión, y en lo que sonó a ultimatum, decidieron quitarlos de toda la zona, que cambió por completo su paisaje, aún con la carpa en el mismo lugar.

72 horas después…boom. Un variado movimiento que sonaba a asamblea dentro de las oficinas del Palacio San Martín era en realidad una acusación bastante grave no sólo contra la gestión anterior, sino contra el sindicato puntualmente: el Municipio daba cuenta de que 42 trabajadores municipales que fueron cedidos al STMO deberían regular su situación dado que no quedaba claro qué servicios prestaban desde la comuna y la comuna pagaba su sueldo. El Ejecutivo puntualizó que esta situación se dio “en la gestión anterior”.

Esto surge como uno de los tantos resultados de la auditoría que comenzó en diciembre: en total, eran 73 las personas que figuraban como trabajadores municipales y “no prestaban servicios en el Municipio sino en el Complejo Sindical Recreativo y otros espacios como ‘La Mutual’”, motivo por el cual “la actual gestión decidió avanzar en la regularización de este personal”.

Arranquemos la resta: de 73, hubo 10 que fueron reubicados y 21 bajas “por distintos motivos” que se entiende es por despido o por renuncia. Del resultado, hay otras 16 que son representantes de la comisión directiva del gremio, pero nunca tramitaron la licencia gremial “ni cumplen tareas en el municipio”, lo que configura “una ausencia injustificada”. El resultado final son esas 26 personas que comenzaron a ser entrevistadas por Dirección de Personal y serán reubicadas.

Para añadir contexto: el movimiento de trabajadores con remeras del gremio fue bastante llamativo en la última semana. Incluso, con el conflicto conocido todo parecía indicar que era una asamblea o una movida más del STMO en pasillos del Palacio San Martín, sobre todo por la cantidad que estaba en dichos lugares. Incluso, fue motivo de consulta periodística. Días después, se conoció que eran las entrevistas para reubicar personal.

El Municipio catalogó esta situación de “única” en toda la Provincia: “No existe esto en otro Municipio de la provincia, el sindicato tiene sus ingresos mensuales para poder afrontar el pago de personal y sueldos” y agregó que los trabajadores hasta pasaban horas extras pero no se sabía dónde trabajaban, al menos en los papeles.

Estos trabajadores representaban cerca de 48 millones de pesos mensuales en salarios, lo que representan salarios altos si se tiene en cuenta las denuncias del STMO por los salarios de indigencia de empleados (que efectivamente existen y es una de las grandes deudas de la comuna).

Restará saber las reglas de la reubicación: si será bajo las mismas condiciones o habrá readecuación completa. Porque además, el Municipio dejó para el final una denuncia igual o más grave. “han encontrado en diversos casos legajos con graves irregularidades, que ya están siendo evaluadas y que se darán a conocer en el informe final de la auditoría en las próximas semanas”.

Lo que parecía prácticamente una nueva declaración de guerra (dado que atentaba contra el corazón del STMO, el funcionamiento de La Mutual y el predio ubicado en camino a Loma de Paz) Stuppia decidió encararlo por otro lado. Exponer la función “social” de los trabajadores y el gremio, y confirmar que seguirán esa misma línea “aunque el Municipio deje de colaborar”.

Lo hizo en Radio Olavarría y en el Día de los Trabajadores Municipales: Si bien rechazó las acusaciones de irregularidades de los trabajadores y acusó de querer “desprestigiar” la lucha gremial, Stuppia aceptó parcialmente que lo descripto por el Municipio sucedía. Dijo que no eran “cesiones” de trabajadores, sino una “colaboración” de las gestiones de los últimos 20 años (esto es Helios Eseverri, José Eseverri y Ezequiel Galli) y que en los últimos años hubo un crecimiento “exponencial”. De hecho, destacó que producto de ese recurso humano se puede brindar servicios de mutual, de psicología, de atención de psiquiatría y las prestaciones del club que dependen de la entidad sindical para señalar que se atendía de forma gratuita.

También mencionó que brinda copa de leche y “contención” a cientos de chicos en el predio gremial, y se tomó bien la decisión de la comuna: “si el Municipio decide no colaborar nos parece perfecto. Nosotros trataremos de continuar esto con los recursos que sean posibles y tratar de darle la misma calidad a los chicos de los barrios periférico”.

De hecho, coincidió con el Municipio en mostrar que es el único sindicato de toda la Provincia donde había trabajadores cedidos exclusivamente para el STMO: “Nosotros estamos haciendo una verdadera doctrina justicialista y estamos orgullosos de ser el único sindicato en la provincia de Buenos Aires en que ocurra esto”.

Reconoció a su vez diferencias “políticas” con el Intendente y la gestión y mencionó a la Jefa de Gabinete Mercedes Landívar y el ex diputado y referente seccional de La Cámpora, César Valicenti: en su declaración, aconsejó que “si toman la política como de vida o muerte, que no hagan política” y que actualmente “somos adversarios en este momento, porque yo no tengo ningún problema personal con Mercedes Landívar, con César Valicenti, con Maxi Wesner… acá el problema surge por salario, nada más”.

“¿Se terminó el tema de la ayuda con trabajadores? listo, está bien, nos arreglamos de otra forma, pero por eso no me voy a enojar, es política. No hay que llevarlo a lo personal”, agregó. Una declaración llamativa por el momento, y por el viraje discursivo en comparación a semanas anteriores, donde dijo que los funcionarios eran “canallas” y hasta “represores”.

De hecho, coincidió con Landívar en que el diálogo está abierto y cualquiera de las dos partes está habilitada a llamar a la otra para negociar paritarias, hacer ofrecimientos o lo que fuere. De todos modos, los caminos parecen llevar a lo que el Ejecutivo hizo: respetar los tres meses de “acuerdo” (que no fue acuerdo, fue paritaria por decreto) y convocar a negociaciones en diciembre. De todos modos…falta.

Los afiliados de IOMA quieren saber

La semana mostró pocas novedades concretas en torno al problema central: IOMA sigue sin brindar servicios de médicos regulares para los afiliados.

Lo que se vio es la aparición de un nuevo actor y un avance de los “autoconvocados” que lograron hablar con el intendente Maximiliano Wesner. IOMA sigue sin expresarse públicamente: ninguna autoridad de la obra social responde a las dudas que quedan flotando a partir de esta situación.

El Consejo Consultivo Gremial de IOMA es una instancia de reunión entre dirigentes de los sindicatos ATE, SOEME, SUTEBA, UDO-FEB y UDOCBA. Son todos sindicatos que agrupan a estatales de la provincia y que, hasta ahora, no habían actuado concretamente tras el corte de servicios. Se tomaron un mes desde el inicio del problema.

Hicieron una reunión en la que -según se informó- “analizaron las acciones a seguir”. Y días después se dio a conocer que habían pedido reuniones “a las autoridades del IOMA Regional y del CoCeBa” para “conocer el estado de avance en los convenios que se están proponiendo en la actualidad y analizar las acciones de cobertura y funcionamiento de la obra social en este periodo de transición”. Hasta ahí.

Varios pasos más adelante van los afiliados autoconvocados que, como lo habían pedido la semana anterior, pudieron reunirse con Wesner. Y el intendente fue quien tomó la palabra en esa reunión que tuvo pasajes con intercambios ásperos.

Vamos a destacar tres puntos de esa reunión, que tuvo muchos temas en discusión. Uno: “expresamos nuestras dudas respecto a las ventajas que para ellos tendría la gestión de la obra social por CoCeBA” contaron los autoconvocados. Es que Wesner aseguró que “CoCeBA no se quedaría con ningún peso” de lo que paga IOMA. Según el intendente sería un intermediario gratuito, un pasamano de pagos. Retené este punto que volvemos más adelante. En el planteo del jefe comunal, que ya se ha expuesto en comunicados anteriores de COCEBA, la intención es dejar señalados a los médicos: “los funcionarios apuntaron a que en este momento los afiliados no tenemos cobertura porque los médicos rechazaron mayoritariamente el convenio y están pidiendo mejores condiciones en sus honorarios. Wesner puntualizó que el plazo de pago que le ofrecieron al Círculo Médico es de 45 días”. ¿Los médicos son “la casta” en términos mileístas?

Dos: pidieron resolución para “casos puntuales y urgentes, sobre todo de quienes se atendieron en el Hospital”. En el centro de salud se vieron incrementadas las atenciones ya que hacia allí se dirigieron los pacientes que “perdieron” a sus médicos. Y los autoconvocados también insistieron con los reintegros. Sostienen que quedó en evidencia el incumplimiento de lo que había dicho Homero Giles al asegurar que los reintegros se pagarían “en 15 a 20 días”.

Tres: siguen movilizados. Quieren hablar directamente con “representantes del IOMA, CoCeBA y Círculo Médico”, especialmente pidieron “que se haga presente Homero Giles para poder expresarle todos los reclamos”. Volverán a manifestarse el lunes con una marcha que saldrá desde la Delegación de IOMA para llegar al centro de la ciudad. Y también anunciaron que estarán el miércoles en la comisión de Salud del HCD.

Al igual que lo mencionamos la semana pasada cuando tratamos este tema, la lectura de la “municipalización” de IOMA fue planteada en el encuentro y desde el Ejecutivo la rechazaron. Por el lado de los afiliados, buscaron tener una silla en el reparto para no tener que quedarse mirando de afuera como ahora: “queremos representación como afiliados autoconvocados en la gestión y control de lo que se haga de ahora en más”. En esa línea, pidieron acceder “al convenio CoCeBA-IOMA y el monto de su presupuesto, así como el estatuto del consorcio para transparentar su funcionamiento”.

El actual senador Alejandro Cellillo y ex intendente de Alvear habló de la situación de IOMA. Puntualmente contó que harán una presentación en la Legislatura y afirmó que su bancada, la UCR, ha presentado pedidos de informe desde inicio de año que nunca fueron respondidos. Cellillo es una figura muy interesante para hablar sobre el tema porque además es médico y afiliado de la obra social. Justamente, centró sus planteos en su rol de profesional de la salud.

En esta entrevista LU32 contó que en General Alvear, donde también se cortó el convenio con Femeba, IOMA busca acordar con los profesionales a través de otro intermediario, una organización originaria del Mar del Plata.

Afirmó que “con la gestión de Kicillof IOMA fue empeorando” para apuntar a que no cumple con los pagos a los municipios ni a los proveedores. “El gobernador se caga en todo eso, el tema IOMA es una cuestión política estratégica, la ven con la lógica amigo- enemigo. Quieren desprestigiar a IOMA y destruir el sistema” definió. Además, vaticinó que esta situación que ahora se da con los médicos se dará a futuro con otros rubros: laboratorios, farmacias, etc. En todo momento, el senador resaltó que la obra social está bien planteada desde lo legal, pero que el estado provincial no cumple con la ley.

Cellillo rechazó las palabras del intendente de Olavarría a los autoconvocados acerca de que COCEBA no cobraría y lo acusó de mentir. Ejemplifico con lo que sucede con los médicos de PAMI que en Alvear son conveniados por el consorcio de municipios: “Wesner, por desconocimiento, por entusiasmo o deliberadamente por mentir, le dice a los afiliados que los médicos cobrarían directo. En mi pueblo (los médicos) nos dicen que un tercio de lo que debieran cobrar lo retiene COCEBA de PAMI. No va a ser una mejoría para el médico de a pie”. Desde la comuna se insistió, en reiteradas ocasiones ante la consulta de este newsletter, que el estatuto del consorcio es claro y sostiene la postura del intendente Wesner.

Mientras tanto, pasó un mes y diez días sin acuerdo de IOMA para brindar prestaciones médicas. Los afiliados se la rebuscan para poder resolver sus demandas más urgentes y una de ellas es la telemedicina, servicio que ofrece la obra social a través de su app.

La Libertad Avanza, ¿se vienen cositas?

Casi como un vendedor instagramer promedio, los referentes seccionales de LLA están haciendo anuncios muy importantes para quien quiere entender. Es que el 2025 electoral está ahí nomás y quieren ir por el rol protagónico en las urnas.

Hubo reunión en CABA, donde estuvieron Alejandro Speroni y Sebastián Pareja para recibir a los dirigentes de los municipios de la Séptima. Por Olavarría estuvo Celeste Arouxet.

Las palabras de Speroni después de ese encuentro fueron más que reveladoras: “algunos cambios tanto de actitudes como de persona, serán muy pronto necesarios e inevitables” dijo para hablar de “rol provisorio” y “cambios de personas”.

Los acuerdos para la elección llegarán más bien pronto y tendrán que materializarse en la Séptima, como en todas las secciones bonaerense. Con eso en mente, el dirigente pidió “acuerdo de voluntades y no de imposiciones unilaterales interpretadas como gestos de mera arbitrariedad”.

El mensaje fue para todos los representantes de municipios, pero se sobreentiende que es especial para Olavarría: es el distrito con más votantes de la Séptima y para ganar legisladores de esta zona se requiere una buena performance aquí. La dirigencia está dispuesta a los cambios que sean necesarios para encaminar el resultado. Un dirigente díscolo de la conducción oficial de LLA en Olavarría deslizó, en un contacto espontáneo a este newsletter, que el mensaje de Speroni fue para la dirigencia local, particularmente para Celeste Arouxet.

En lo local hubo una propuesta que se centró en el Concejo Deliberante, donde LLA ganó cuatro bancas a través de Ahora Olavarría, pero a pocos meses de la asunción ya registró dos quiebres. Cuentan con una ventaja de base: si bien hay tres bloques separados, todos mantienen en común la referencia en Javier Milei. Ahí fue Guillermo Lascano quien contó su propuesta de conformar un “interbloque” entre La Libertad Avanza, Libertad Olavarría y Cimientos de Libertad.

Sus palabras sonaron alineadas a las de Speroni: “en La Libertad Avanza en Olavarría tiene que sentarse todos los actores, dejar las diferencias personales y que puedan coincidir una estrategia, en una mirada y le den el protagonismo que los vecinos de Olavarría le han dado con su voto”.

¿Qué busca Lascano? Que los cuatro concejales actúen “en forma orgánica con la libertad de poder presentar proyectos que sean contundentes, si hay diferencias personales solamente, que estén en espacios físicos separados” dijo. Es un inicio de trabajo conjunto para asegurarse posiciones pre-acordadas en temas clave.

Y para lo electoral también LLA ya trabaja en Olavarría. Hace algunas semanas hablamos de que se restableció la relación con Ezequiel Galli. Y ya venimos contando distintas actividades donde coinciden con referentes de Pro Libertad. Guillermo Lascano dijo que “estamos trabajando bien con Andrea (Coronel), nos van a empezar a ver cada vez más juntos caminando la ciudad”.

En las palabras de Lascano, las alianzas electorales son ya un hecho y en lo local se avanza con eso en mente. “El vecino cuando le tocamos timbre lo que plantea es la unidad, que haya una posición que tenga un objetivo, que obviamente son dos productos que le podemos poner en una góndola y los vecinos pueden elegir. Y que puedan elegir con los ojos cerrados porque obviamente ellos también tienen confianza, no esto de que podemos salir uno para un lado y otro para otro. Entonces primero tenemos que trabajar internamente nosotros para lograr esta unidad” reveló.

Aquí vamos a señalar una curiosidad. Hay algo de lo que dice Lascano que es llamativo: los vecinos con los que hablan los referentes libertarios exponen planteos ideológicos y de toma de posición. Bastante diferente a lo que sostenían hasta ahora todos los demás sectores, que aseguraban que los vecinos no hablaban de esos temas, sino que iban directo a demandas concretas de mejoras de su vida o de su entorno. Todo un signo de una nueva época.

El guiño del Pro

Mientras tanto, el partido da muestras de intentar acercarse de forma concreta a La Libertad Avanza. Para muestras, sobran ejemplos: el diputado local del PRO, Martín Endere ingresó en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires un proyecto de ley que establece que quienes ingresen a trabajar en la administración pública provincial deberán aprobar un examen de ingreso obligatorio.

¿Por qué es un guiño? Porque el proyecto está en consonancia con el Decreto 695/2024 del Gobierno Nacional que establece una Evaluación General de conocimientos y competencias para trabajar en el Estado. Ante la consulta de este newsletter, más allá del acercamiento concreto a Milei, es un gesto más hacia Federico Sturzenegger que al propio liberal libertario.

¿Conflicto en puerta con el gremio de estatales? Endere pidió “aprobar una evaluación general de conocimientos y competencias, que será anónima, diseñada y reglamentada a tal efecto por la autoridad de aplicación”. Y excluyó a la policía, penitenciarios, docentes, personal médico, que tienen su propio proceso de selección. “Es solo para los ingresos a la administración pública enrolados en la Ley 10.430” aclaró.

Y aprovechó para tirar un palito: “los partidos gobernantes suelen utilizar las gestiones para otorgar cargos a sus militantes y partidarios, sin importar, en algunos casos, cuan preparados o capacitados se encuentren”. Nobleza obliga, es un tema más de “casta” del que nadie escapa. Ni Milei.

Más allá de las chicanas y la propuesta, es una muestra de que el acercamiento es concreto. Al menos en la Provincia, vía Agustín Forchieri y que puede tener impacto en Diego Santilli, uno de los más cercanos al movimiento libertario. ¿Será otro tramo más del puente que se construye entre Pro y Libertarios?

Hay más

Alberto Miotti, nuevo presidente de Coopelectric. Fue sorpresivo el cambio de autoridad después de la asamblea del 30 de octubre: Cruz Arouxet pasó a la vicepresidencia y Miotti, a la presidencia.

En Chubut empezó la intervención. Mientras en Coopelectric no dieron más novedades sobre el anuncio de CAMMESA, en la cooperativa de la provincia patagónica comenzó el accionar de la Justicia Federal impulsada por el INAES y autoridades de la empresa mayorista de energía llegaron hasta allí para dialogar sobre la deuda.

Eduardo Rodríguez, del Frente Renovador local, participó de una importante reunión a cargo de Sebastián Galmarini en la que se empezó a analizar a fondo los posibles -y profundos- cambios en la implementación de la Boleta Única de Papel. Los costos y el plan de Milei de desfinanciar la política puede ser una combinación explosiva e incluso de efecto directo en la democracia. Señaló en diálogo con este newsletter que es un tema que deberá empezar a ponerse en agenda.

El newsletter

Esta publicación es la edición de este domingo del newsletter Volver a las Fuentes que escriben Alexis Grierson y Josefina Bargas.

