Elecciones 2025: comenzó el escrutinio definitivo en la provincia de Buenos Aires

Luego de una intensa jornada electoral, la provincia de Buenos Aires comenzó el escrutinio definitivo que reflejará la totalidad de los resultados. La presidenta de la Junta Electoral provincial, Hilda Kogan, encabezó en el Pasaje Dardo Rocha de La Plata el acto de apertura.

Durante su intervención, la magistrada agradeció a quienes colaboraron con el desarrollo del proceso y remarcó que una elección no se limita al día de los comicios, sino que constituye “una ardua sucesión de actos concatenados que componen el ciclo electoral”.

Kogan, también presidenta de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, destacó que gracias al esfuerzo de la Junta Electoral provincial, la coordinación con el Juzgado Federal con competencia electoral y la asistencia del Ministerio de Gobierno, se llevó adelante “una elección transparente en la cual cada habitante de la provincia pudo expresar su voluntad en paz”.

El desafío del recuento en la provincia de Buenos Aires

La titular de la Junta subrayó que la organización se realizó bajo una normativa del año 1946, que nunca antes se había aplicado en una elección general. En este sentido, afirmó que la capacidad de la Junta Electoral y de las instituciones del Comando Electoral estuvo a la altura del desafío.

“Fue una reivindicación de los valores democráticos y un hecho histórico”, señaló Kogan en referencia al pasado domingo 7 de septiembre, cuando la PBA eligió quiénes integraran las bancas de la legislatura.

Junto a Kogan participaron los demás integrantes de la Junta Electoral: Ana María Bourimborde, Eduardo Delbés, Gustavo De Santis y Federico Thea. También asistieron el ministro de Gobierno, Carlos Alberto Bianco; el juez federal Alejo Ramos Padilla, con competencia electoral; el ministro de Seguridad, Javier Alonso; el intendente de La Plata, Julio César Alak; y el presidente de la Junta Nacional Electoral y de la Cámara Federal de La Plata, Jorge Di Lorenzo. Además, estuvieron presentes apoderados y fiscales de las distintas fuerzas políticas, junto a autoridades provinciales y municipales.