Elecciones 2025: El sector de Guillermo Moreno en Olavarría proclamó “unidad para que las familias vuelvan a vivir con dignidad”

Con una importante convocatoria, el espacio Principios y Valores realizó este miércoles 9 de Julio un emotivo encuentro en su sede de Olavarría. Militantes y familias se reunieron a pesar de la torrencial lluvia para celebrar el Día de la Independencia y, al mismo tiempo, hacer un repaso del camino recorrido desde 2021 hasta hoy, marcando el inicio de una nueva etapa de construcción política en la ciudad y la región frente a la agravante crisis argentina y sus consecuencias en nuestra región y en nuestra ciudad.

El coordinador seccional, Alan Aguirre, agradeció profundamente a cada compañero y compañera que “puso el cuerpo en estos años difíciles, sin cargos ni aparato pero con mucha conciencia, esfuerzo y dignidad”. “Mantuvimos viva la llama con el viento en contra y reflotamos una militancia que volvió a pregonar por nuestros principios, la justicia social, la comunidad organizada, la soberanía nacional, la planificación económica y la felicidad del pueblo.».

Osvaldo Varesse, referente del espacio indicó: “El gobierno de Javier Milei está destruyendo el entramado productivo, social y cultural de la Nación. No hay orden, no hay justicia, no hay sensibilidad. El pueblo está siendo empujado al hambre y a la desesperación. Por eso, no alcanza con resistir: hay que organizarse para volver a gobernar, pero gobernar bien”

También tuvo palabras especiales para el conductor nacional del espacio: «Guillermo Moreno es más que un dirigente, es un misionero de la doctrina, un maestro que nos inculcó que el poder deber servir para la libertad de las familias, con planificación, con coraje, justicia y orden económico.»

En ese sentido, Aguirre enfatizó que comienza una etapa en la que es fundamental volver a hablarle a los vecinos «con palabras simples, con el corazón y con claridad, enfocados en lo que realmente importa y representamos: trabajo, salud, educación, seguridad, industria, salarios que alcancen, la heladera llena, posibilidad de realizar nuestros sueños, esa es la independencia que todos queremos.»

En este nuevo escenario, cabe destacar que Principios y Valores integra el frente Fuerza Patria, una alianza de unidad del peronismo bonaerense que busca enfrentar el ajuste actual y preparar el futuro gobierno que saque al país de la crisis y “el colapso económico al que nos lleva el gobierno de Milei”.

Finalmente, el acto cerró con la Marcha Peronista y un fuerte llamado a recuperar la mística, el contenido y el sentido de pertenencia. “Estamos acá para sumar. Para organizar. Para construir el futuro gobierno. El pueblo está esperando. Y es entre todos —con doctrina, con compañerismo y con amor a la Patria— que vamos a volver.”