Elecciones bonaerenses: Bianco dio detalles del operativo del próximo domingo

(NA) — El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, dio hoy detalles sobre el procedimiento del Comando Electoral, las fuerzas de seguridad y el Correo Argentino para las legislativas que se llevarán a cabo el próximo domingo con el fin de que se celebren “sin conmoción, de manera transparente y en paz”.

La jornada de votaciones estará a cargo de la Junta Electoral de la provincia, con la colaboración del Juzgado Federal 1, que tiene competencia en materia electoral, y con la asistencia del Gobierno bonaerense, a través del Ministerio de Gobierno.

Según informó Bianco, estarán habilitados 1.934 locales de votación que, en su mayoría, son establecimientos educativos pertenecientes a la Dirección General de Cultura y Educación y habrá 41.189 mesas para que se puedan efectuar los sufragios.

Asimismo, manifestó que participará el Comando Electoral Provincial, que va a estar a cargo del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, llevado adelante por el titular de la cartera, Javier Alonso.

Habrá 34.778 efectivos entre los que se encuentran 28.778 pertenecientes a la Policía de la provincia: 9.775 estarán en el interior de los locales de votación, tanto el día sábado como el día domingo.

En tanto, otros 13.866 efectivos estarán en el exterior de los locales y 1.230 agentes participarán como personal de conducción y supervisión; también habrá 1.500 efectivos adicionales, para actuar como reserva operativa ante cualquier necesidad.

A los 28.778 efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires se van a sumar unos 6.000 efectivos de las Fuerzas Federales, 1.853 corresponden a Prefectura Naval Argentina, 2.065 a Gendarmería Nacional y 1.453 a la Policía Federal.

Además, participarán 629 efectivos de Fuerzas Federales destinados a actividades de supervisión y logística, detallo Bianco en conferencia de prensa.

El fin de la campaña electoral será el viernes a las 8, exactamente 48 horas antes del comienzo de las elecciones, y a partir de ese momento “no se podrá emitir ningún tipo de propaganda ni ningún tipo de publicación de encuestas”.

El sábado comenzará el despliegue de materiales electorales y todas las actividades de seguridad y logística: los delegados electorales, que son personal directivo de las escuelas, en conjunto con el Comando Electoral y el Correo Argentino, recibirán todos los materiales necesarios para preparar el establecimiento para la jornada electoral.

Durante la noche, todas las escuelas quedarán en custodia del Comando Electoral Provincial.

El domingo, desde las 7, el Correo Argentino hará el despliegue del material restante, como por ejemplo, los bolsines, y a las 8 se instruirá la apertura de mesas en todo el territorio; habrá un triple chequeo de dicha apertura, en cada uno de los locales de votación, y el delegado electoral lo reportará ante la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires.

Los efectivos bonaerenses informarán al Comando Electoral la apertura de mesas y, para eso, el Gobierno provincial desarrolló un sistema, donde se podrá acceder a la información en tiempo real sobre “cuáles son las mesas que se van a ir abriendo en cada momento”, al mismo tiempo que el Correo Argentino informe la apertura de las mesas a sus sedes centrales.

Por otra parte, Bianco informó que el Comando Electoral tendrá sede en La Plata, en el edificio de la Central de la Telefónica de Emergencias 911, donde están preparadas las pantallas para hacer el monitoreo en tiempo real.

A las 18 del domingo se cerrarán los comicios, pero Bianco reiteró que “aquellos que estén haciendo la fila, se los hará ingresar al establecimiento hasta que voten todos los que estaban esperando”.

En cuanto a los resultados oficiales, se esperarán a partir de las 21 con un escrutinio provisorio; y el escrutinio definitivo, a diferencia de lo que sucede en el orden nacional, donde comienza a los dos días, iniciará a los cinco días y estará a cargo de la Junta Electoral Provincial.

Para finalizar, Bianco recordó que el transporte público será gratuito, de acuerdo a la resolución 231.2025 del Ministerio del Transporte, y se aplica tanto al transporte automotor como el transporte fluvial de pasajeros “para facilitar la concurrencia de la población a las urnas”.

LI/NP/MAG