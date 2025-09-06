Elecciones bonaerenses: qué es el sistema “Cociente Hare” que se usa para distribuir las bancas de la Legislatura

(NA) — La distribución de las 46 bancas de la Cámara de Diputados y de 23 del Senado obtenidas en la provincia de Buenos Aires se lleva a cabo por el método de Cociente Hare, donde tienen un fuerte impacto los decimales obtenidos por cada fuerza política.

A diferencia de la elección nacional, donde se usa el sistema D’Hont, en la provincia de Buenos Aires se utiliza el Cociente Hare, que en cada sección electoral varía el piso porque se tienen en cuenta los votos positivos emitidos por el numero de escaños y, de esa forma, se obtiene el porcentaje.

En este sistema son claves los decimales para calcular las bancas residuales luego de dividir las bancas por los partidos que tuvieron un piso para acceder a una diputación o senadurías.

En los comicios de la Octava Sección electoral, donde está la capital de la provincia, en 2021 se necesitó el 16,6 por ciento para acceder a una de las seis bancas, y solo superaron ese porcentaje Juntos por el Cambio (IxC) y el Frente de Todos (FdT), a los que, por la división, les correspondían dos bancas a cada uno y que, por los decimales obtenidos, sumaron una más cada fuerza.

En la Tercera Sección electoral se elegían 18 diputados, y en esa elección de 2021 se necesitó alcanzar un porcentaje de 5.55 , un piso que fue alcanzado por cuatro fuerzas que fueron el JxC, FdT, la izquierda y Avanza Libertad, y el residual de tres bancas se dividió por los decimales obtenidos por cada una.

Allí el FdT tenía 8,22; JXC 5,8; la izquierda 1,32 y LLA 1,25, y por los decimales sumaron una banca estas tres últimas fuerzas.

En la Primera Sección Electoral, otro de los distritos claves, se eligen 8 senadores y para acceder a una banca en el 2021 se necesitó un piso de más del 12,50 por ciento de los votos.

En esa elección, el FdT obtuvo el 39 por ciento y JxC el 39,2 por ciento, con lo cual se distribuyeron las ocho bancas, ya que ninguna otra fuerza alcanzó el piso mínimo para acceder a una banca.

En el caso de la Séptima, donde solo se eligen 3 bancas, el piso es muy alto ya que hubo que conseguir un 33,3 por ciento, y allí el FdT alcanzó el 33,73 por ciento; si no hubiera alcanzado ese piso, los tres lugares los hubiera obtenido JxC con el 51.04 de los votos.

