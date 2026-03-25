Emilio Incaugarat: «prefiero seguir siendo un loco total si sirve para que el club siga conteniendo chicos»

Durante la inauguración del nuevo piso deportivo del Macrogimnasio del Club Atlético Estudiantes, el presidente de la institución, Emilio Incaugarat, brindó un discurso centrado en la gestión y el compromiso social de la entidad.

El dirigente se refirió al apodo con el que se lo identifica y reivindicó la «locura» como motor de crecimiento para el club. «Si ser loco sirve para que instituciones de estos años sigan, contengan chicos, vean la familia y las diferentes disciplinas, prefiero seguir siendo un loco total», afirmó.

Incaugarat instó a los socios y colaboradores a involucrarse con propuestas ambiciosas: «Tráiganos ideas lo más locas que sean, pero ayúdennos a concretar esas locuras, porque hablar es fácil, lo que es difícil es ejecutarlas».

En cuanto al rol de la conducción, señaló que la comisión directiva tiene la función de bajar línea a las subcomisiones para entender que el objetivo principal es sumar «cada vez más gente, más chicos, más profes y coordinadores» para cumplir las metas del club.

Finalmente, el presidente subrayó el carácter colectivo de la institución por sobre las figuras personales. «Estudiantes es más importante que las personas. El club es de todos, es de los 4.500 socios que hoy tenemos», concluyó, llamando a formar equipos de trabajo ya que «todos juntos podemos mucho más que algunos solos».