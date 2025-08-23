En el Hospital funciona nuevamente la Cámara Hiperbárica

Imagenes Mauricio Latorre

Olavarría reactivó desde este viernes la Cámara Hiperbárica en el Hospital municipal de Olavarría, la primera de este tipo en un hospital público de la región, instalada en la gestión de Helios Eseverri. El proyecto, impulsado por una decisión del intendente Maximiliano Wesner, representa un hito no solo por su valor simbólico, sino también por los múltiples beneficios médicos que ofrece a la comunidad.

La puesta en marcha de esta importante herramienta médica está en manos de un equipo de especialistas de primer nivel. Entre ellos se destaca la presencia de la experta rusa Nina Subbotina, reconocida a nivel mundial por su vasta experiencia en oxigenoterapia hiperbárica. Subbotina, junto a otros profesionales del equipo de salud, se encargará de supervisar la correcta implementación y funcionamiento del equipo.

La reincorporación de la Cámara Hiperbárica ha sido recibida con gran entusiasmo por el personal de salud local. Lea Gutiérrez, profesional que estuvo al frente de la gestión de este proyecto, expresó su profundo agradecimiento a la gestión del intendente Maximiliano Wesner por la decisión de recuperar este valioso recurso. «Es un gran paso para Olavarría y la región. Esta cámara no solo es importante por lo que significa para la salud pública, sino también por el valor simbólico de rescatar una herramienta tan fundamental», afirmó Gutiérrez.

La Cámara Hiperbárica de Olavarría no solo será un recurso clave para el hospital local, sino que también se proyecta como un centro de referencia para toda la región, ofreciendo tratamientos para una amplia gama de afecciones médicas.