En el Paseo Jesús Mendía se realizará una movilización para rechazar la «invasión» de Estados Unidos en Venezuela
Este sábado se realizará en Olavarría una autoconvocatoria en solidaridad con el pueblo bolivariano de Venezuela, en el marco de los acontecimientos recientes vinculados a acciones de los Estados Unidos sobre territorio venezolano.
Según expresaron los organizadores, la convocatoria tiene como objetivo manifestar el rechazo a lo que califican como “un ataque a territorios venezolanos” y repudiar “una acción genocida que viola la autodeterminación de los pueblos”.
En el comunicado difundido para convocar a la movilización, se remarcó que la iniciativa responde a “un compromiso de la humanidad” y, en particular, de los pueblos de Abya Yala y de América Latina, en defensa de “los derechos humanos, democráticos y territoriales”.
La actividad será abierta y se enmarca en una serie de expresiones públicas que buscan visibilizar la situación que atraviesa Venezuela y promover el debate sobre soberanía y autodeterminación de los pueblos.
Detalles de la convocatoria
Se informó que la convocatoria está anunciada para este sábado 3 de enero a las 18 horas en el Paseo Jesús Mendía.
Una de las consignas es «Fuera EEUU del territorio venezolano»