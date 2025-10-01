En Hinojo avanza la construcción de un playón deportivo
La gestión del intendente Maximiliano Wesner lleva adelante la construcción de un playón deportivo en la localidad de Hinojo, en el marco de las políticas de mejoramiento de los espacios públicos y de inclusión social y deportiva, entendiendo que estos espacios se transforman en lugares fundamentales para que niños, niñas y jóvenes puedan practicar deportes o realizar diferentes actividades recreativas.
El playón de Hinojo se ubica en específicamente en el Parque Mitre, en la zona lindera al edificio del Museo Municipal de Hinojo y sector de juegos infantiles, en inmediaciones de la Biblioteca Popular “Sarmiento”.
Allí, el Municipio, a través de la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos -quien tiene a su cargo la supervisión de la obra- proyecta además la realización de canchas de fútbol y básquet.
Actualmente se llevan adelante las tareas de hormigonado del playón que tiene una dimensión de 19 x 32 metros. Estos trabajos se encuentran a cargo de la empresa Vilmey Arg S.A.S. quien resultó adjudicataria de la licitación por $37.206.000.
Además de la construcción del playón, cabe agregar que desde el Municipio se están llevando distintas acciones de mejoramiento en los espacios públicos, característicos de la ciudad y las localidades del Partido de Olavarría, que a diario y especialmente los fines de son ampliamente utilizados para realizar ejercicio o alguna práctica deportiva, para jugar, entretenerse y divertirse o simplemente para descansar y disfrutar.