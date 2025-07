De manera enérgica y sin eufemismos, la nueva comisión directiva del AMCO emitió un comunicado y realizó una convocatoria a nuevos socios. En principio, la carta abierta está dirigida a toda la comunidad tuerca de Olavarría y la región y de manera puntual a pilotos, ex pilotos y padres de futuros pilotos.

En la carta, la Comisión Directiva del AMCO, expresó: “mantener en funcionamiento nuestro autódromo, uno de los mejores del país, es una tarea que hoy no puede seguir dependiendo del esfuerzo de unos pocos.»

Agregaron, «sabemos lo que significa el automovilismo. Lo sentimos en la piel cada vez que arranca un motor, cuando alguien se sube por primera vez a un auto de carrera, o cuando volvemos a pisar el circuito después de años.»

Y ese sentido, la directiva del AMCO señaló, «también sabemos que sin pista, no hay automovilismo posible. El deporte que amamos no se practica en la teoría ni en los recuerdos: necesita un lugar físico, seguro, bien mantenido y con reglas claras. Y eso, hoy, depende del apoyo directo de todos los que sentimos pasión por esta actividad.»

«El automovilismo no debe ser un deporte sostenido por subsidios estatales»

Tras esa afirmación, desde el AMCO mencionan que el automovilismo, «tiene que sostenerse con el compromiso real de quienes lo viven, lo vivieron y desean que siga existiendo para las próximas generaciones.»

En ese sentido, la directiva del AMCO llamó a una convocatoria a nuevos socios y agregan, «ser socio no es solo pagar una cuota: es asumir el compromiso de sostener una institución que hace posible lo que tanto amamos.»

De concretarse estos aportes desde el AMCO garantizan «un circuito seguro y en condiciones de competencia, pruebas y carreras todo el año, actividad regional y nacional sostenida, infraestructura viva y al servicio del deporte.» Aunque lanzaron una fuerte advertencia en caso de no sumar nuevos socios, «si no hacemos algo hoy, en la próxima década nos vamos a encontrar con un autódromo en estado de abandono, como ya ocurrió con los de Mar de Ajó, Junín, 9 de Julio, La Bota, y tantos otros que han quedado relegados al olvido en distintos puntos del país. No dejemos que eso nos pase. No dejemos que el silencio reemplace el rugir de los motores. El automovilismo es de todos. Y lo defendemos entre todos.»

Condiciones para asociarse

La suscripción mensual -a través de Mercado Pago- tiene dos opciones: Cuota socio de $ 28.300 pesos o donación de $ 15.000, con el beneficio de participar por el sorteo de un viaje a Europa en 2026 para dos personas con todos los gastos pagos.

La única vía de pago, es a través de un link de Mercado Pago que deberán solicitar a cualquier integrante de la comisión directiva del AMCO.