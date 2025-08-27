En medio de las denuncias de corrupción, Karina Milei llegará a Olavarría para fortalecer la campaña de LLA

El sábado.

La Secretaria General de la Presidencia, Primera Dama y hermana del presidente Javier Milei estaría llegando este sábado 30 de agosto a la Séptima Sección Electoral y, particularmente, a Olavarría y Azul.

Ph: Karina Milei junto a Celeste Arouxet y el presidente de la Cámara de Diputados – archivo julio 2024

A última hora de este martes la llegada de Karina «El Jefe» Milei a Olavarría fue prácticamente confirmada por por altas fuentes de la alianza La Libertad Avanza.

Referentes locales solo se limitaron al silencio y prefirieron no hablar del tema.

Junto con Karina Milei se anuncia la posible llegada de Sebastián Pareja, armador bonaerense de los «violetas»

Si bien la agenda se monitorea «día a día» en la Casa Rosada, una fuente consultada confirmó que en Olavarría, Karina Milei se pondría al frente de un una presentación de candidatos y un encuentro con militantes.

«Un acto cerrado», confirmó una fuente quien comparó la llegada a la ciudad con el reciente acto que se realizó en la ciudad de Junín.

Pese a las recientes denuncias por corrupción, «el Jefe» no dudaría en seguir sumando a la campaña bonaerense que terminará en las elecciones del próximo 7 de septiembre.