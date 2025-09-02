En modo cierre de campaña: Leo Yunger y Maxi Wesner realizarán un «encuentro» en el club Pueblo Nuevo
El frente Fuerza Patria de Olavarría cerrará formalmente la campaña este miércoles 3 de septiembre y entrará en el tramo final de actividades que desembocará en las elecciones del próximo domingo 7 de septiembre.
Leonardo Yunger Sarrasqueta, primer candidato a concejal y el intendente municipal, Maximiliano Wesner encabezarán un encuentro en el Club Pueblo Nuevo.
Allegados al espacio adelantaron que la actividad tendrá «un buen marco» de concurrentes y durante el desarrollo del mismo se presentarán propuestas y además se aprovechará para repasar las obras que está llevando adelante la administración municipal.
El encuentro se llevará adelante desde las 19 horas.
Yunger, el candidato con el que Fuerza Patria busca dominar la elección
Fuerza Patria buscará dominar la próxima elección del domingo con un candidato joven que desde hace meses se viene desempeñando como funcionario del Municipio local: Leonardo Yunger Sarrasqueta.
Yunger Sarrasqueta es oriundo de Espigas, vecino del Barrio CECO 1, docente de UNCIEN y actual director de Gestión Territorial.
«Con Leo compartimos muchos valores y sobre todo la idea fundamental de que el trabajo, el esfuerzo y el compromiso son las bases para cualquier verdadera transformación», fueron las palabras elegidas por Maximiliano Wesner cuando el pasado 17 de julio presentó en sociedad a su primer candidato a concejal.
Además de Yunger Sarrasqueta, la Alianza Fuerza Patria lleva como la lista de candidatos a concejales titulares a Palacios Lucía, Moreno Lizardía Juan Ignacio, Cazot Telma Mabel, Sarachu Gastón, Alvarez Natalia, Bruno Nicolás, Lestrada María Florencia, Rey Nazareno Cruz, Corrales Soledad Estefanía.
En tanto, son candidatos a consejeros escolares titulares: Rodriguez Raúl Ariel, Bascones Carla Marisol, Pérez Juan Pablo y Rodríguez Bruno Jessica Ivon.