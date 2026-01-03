En Olavarría se rechazó y repudió el ataque de EEUU a Venezuela

Fotos: Mauricio Latorre

Organizaciones y vecinos se autoconvocaron este sábado en Olavarría para expresar su repudio al ataque de Estados Unidos sobre territorios venezolanos y manifestar su solidaridad con el pueblo bolivariano.

La concentración se realizó de manera autoconvocada y reunió a personas que cuestionaron la intervención estadounidense en Venezuela. Durante la jornada, se difundieron mensajes de rechazo a lo que calificaron como una agresión directa contra la soberanía del país.