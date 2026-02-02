Envejecer con salud: las claves para una longevidad activa será el tema central de CoNverSo

El envejecimiento es un proceso biológico que, según especialistas, requiere de una responsabilidad individual para garantizar calidad de vida en la etapa adulta. En un nuevo episodio del ciclo CoNverSo, que se emitirá este miércoles 4 de febrero a las 20 por el canal de YouTube de En Línea Noticias, se analizan los pilares fundamentales para alcanzar una longevidad saludable.

Uno de los puntos centrales del debate es la transición hacia un modelo donde la persona asume el rol principal en el cuidado de su organismo. «En primer lugar, nosotros tenemos que entender que somos responsables nosotros de nuestra salud de nuestro envejecimiento saludable», explica el licenciado en kinesiología David García, entrevistado por el periodista Fabricio Lucio.

El impacto de la actividad física y la fuerza

La ciencia distingue hoy con claridad los beneficios de los distintos tipos de ejercicio. Según se detalla en la entrevista, la pérdida de masa muscular —proceso conocido como sarcopenia— comienza a manifestarse alrededor de los 27 años, lo que obliga a repensar la prevención desde la juventud.

En este sentido, la combinación de ejercicios resulta determinante. «La actividad física aeróbica, o sea salir a caminar, trotar, bicicleta, te agrega años a la vida y la actividad de fuerza te agrega vida a los años», señala el profesional. La falta de fuerza en los miembros inferiores se identifica como el principal factor de riesgo para la pérdida de autonomía en adultos mayores y el consecuente ingreso a centros asistenciales.

Los seis pilares de las «zonas azules»

La nota explora las características de las regiones del mundo con mayor índice de personas centenarias, las denominadas «zonas azules». En estos lugares, se han detectado seis hábitos comunes que blindan la salud: Vida laboral activa, actividad física, hábitos nutricionales, descanso, socialización y propósito de vida.

Sobre el aspecto social, la evidencia indica que el aislamiento incrementa el riesgo de patologías cardiovasculares y neurodegenerativas. «La socialización, relacionarse y demás, nos protege de un montón de cosas», destaca García.

