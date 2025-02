Equipo que gana no se toca: Dardo Seibel sigue al frente de las selecciones juveniles de la Liga De Fútbol

La Mesa Ejecutiva de la Liga de Fútbol ha confirmado la continuidad del Proyecto Selecciones Juveniles para la temporada 2025, con Dardo Seibel al frente del mismo. Además se incorporó a Carlos Veneciano al área de selecciones.

Dicho Proyecto deportivo educativo tendrá su inicio en la primera semana de marzo 2025, teniendo un alcance a la temporada 2026.

Se dividirá en tres etapas: 1. Etapa de observación (marzo-abril). 2. Etapa de desarrollo y educación (mayo-junio-julio-agosto). 3. Etapa de competencia (setiembre-octubre-noviembre).

Los grupos de jugadores que serán convocados son los siguientes: Sub 12 (categoría 2013) Sub 13 (categoría 2012) Sub 14 (categoría 2011) Sub 15 (categoría 2010) Estos grupos entrenarán los lunes (sub 12 y sub 14) en el horario de 14:30 y 16:00, mientras que los martes (sub 13 y sub 15) en el mismo horario, alternando semanalmente los días y horarios de prácticas para no afectar la asistencia a la escuela.

Los espacios de trabajo donde entrenarán los distintos grupos serán los predios o estadios que cada institución ofrezca como prestación, o bien los diversos espacios verdes.

El equipo de trabajo estará conformado de la siguiente manera: coordinador – director técnico: Dardo Seibel; asistente técnico: Ángel Bosaleh; entrenador de arqueros: Nicolas Giménez; community manager: Karen Goncalvez. A partir de la segunda etapa se sumarán nuevos integrantes al cuerpo técnico.

Para esta temporada se sumará Carlos Veneciano, quién será el responsable del Área de Selecciones haciendo de nexo entre la mesa ejecutiva y cuerpo técnico encargándose de las funciones de logística y operatividad.

En forma conjunta con la Mesa Ejecutiva de L.F.O. se ha conformado un grupo de apoyo, integrado por padres de jugadores para generar recursos a través de auspicios y sponsors, tan importantes para sostener dicho proyecto.