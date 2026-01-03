«Era el único medio para lograr la libertad de Venezuela»

Rafael Márquez Corredor, venezolano residente en Olavarría, se refirió a la situación que atraviesa Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro por parte de los Estados Unidos y expresó una valoración positiva sobre los acontecimientos recientes.

En diálogo con Claudia Bilbao (Desayuno con Noticias/ Radio M), Márquez sostuvo que la intervención extranjera era la única vía posible para avanzar hacia un cambio político en su país. “Para mí fue muy favorablemente. Era lo que más esperábamos. Yo siempre fui de la opinión de que era el único medio que ya nos habían dejado para poder lograr la libertad de Venezuela”, afirmó.

En ese marco, calificó al gobierno venezolano como una “narcotiranía” y aseguró que se trata de “un gobierno de dictadura narcotraficante con influencia de grupos terroristas como Hezbolá”. Desde su experiencia personal, agregó: “Yo como venezolano que sufrió la dictadura, que fui perseguido político y que sé la realidad de lo que ha pasado en Venezuela, te digo que para mí es un alivio”.

Asimismo, señaló que una de las mayores incertidumbres previas era el escenario posterior a una eventual salida de Maduro. Según explicó, “queda mucha gente del entorno del gobierno, personas que no representan al pueblo, sino gente pagada y adicta al régimen”. En ese sentido, destacó la decisión del expresidente estadounidense Donald Trump: “Para nosotros es un alivio que haya dicho que se van a hacer cargo hasta garantizar que la transición sea verdaderamente para la libertad”.

Consultado por la situación de su familia, Márquez indicó que sus allegados se encuentran en buen estado. “Los que estamos acá estamos bien, felices. Mis hermanos y la poca familia que queda en Venezuela están bien. Me comuniqué con ellos y están en ciudades cercanas a Caracas”, explicó. Detalló además que en esas zonas “todo está paralizado, los comercios cerrados, hay compras nerviosas y largas colas para cargar combustible”.

Por otro lado, alertó sobre versiones falsas que circulan en redes sociales. “Hay gente adicta al gobierno que está tratando de desinformar, diciendo que es una masacre”, expresó. En contraposición, sostuvo que los ataques fueron selectivos: “Es cierto que hubo bombardeos, pero no han matado gente. Se trató de lugares específicos, como el Cuartel de la Montaña, donde está el mausoleo de Hugo Chávez”.

Finalmente, citó declaraciones del propio gobierno estadounidense y remarcó: “Dicen que en el lugar donde estaba Nicolás Maduro solo murieron dos custodios. Para mí fue una operación quirúrgica. La guerra no es contra el pueblo venezolano, es contra un cártel que se tomó Venezuela para fines delincuenciales”.