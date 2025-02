Escándalo $LIBRA – Milei: “Él lanza la estafa, es el creador”

Axel Kicillof cargó duramente contra Javier Milei por su participación en el escándalo cripto de $LIBRA: “no se subió a una estafa ajena, Milei fue el protagonista de la estafa”, dijo el gobernador Añadió que “todas las conclusiones” del affaire “son tremendas para la democracia argentina” y que existe responsabilidad legal por parte del presidente.

Kicillof hizo la segunda intervención del día sobre la cuestión del escándalo $LIBRA en una entrevista en Radio 10, donde señaló que “no hay precedentes de que un Presidente de la Nación haya fomentado y promocionado una estafa así, de escala mundial. Lo de Milei no fue complicidad: su participación era necesaria”.

El gobernador recordó los contactos de Milei con el empresario detrás de LIBRA, el singapurés Julian Peh. “Es público que estuvo reunido con quienes están vinculados a esta criptomoneda”, dio. También, el antecedente de otra promoción del actual presidente, en 2021, con otra botcoin fallida. “me niego a creer que haya sido engañado porque además ya participó de una estafa parecida, la de CoinX, cuyos dueños están detenidos”.

“Milei promocionó esta situación como lo que no era, un instrumento de inversión en la Argentina, y se produjo una estafa millonaria. Es la libertad para estafar lo que estaban buscando, dijo Kicillf.

El gobernador explicó que “esto tiene muchas derivaciones, es gravísimo por donde se lo mire: se trata de un escándalo de magnitud internacional que un Presidente promueva y posibilite una estafa. No se subió a una estafa ajena, Milei fue el protagonista de la estafa”.

Respecto de Milei, Kicillof dijo “esto impacta en su imagen, en su credibilidad, que ya venía muy golpeada. Y será objeto de investigación: si ya participar de algo así es raro, siendo presidente de un país es directamente aberrante. Se habla de una estafa por casi 90 millones de dólares: hay damnificados particulares que podrán reclamar judicialmente”.

El gobernador insistió en que “es inverosímil que lo hayan engañado, además Milei se jacta de ser un especialista en estas cosas. Todas las conclusiones son tremendas para la democracia argentina, para nuestro país. Sale a la luz ya por parte de gente que estudia estos temas con mucha seriedad: esto lo crearon para que lo tuitee el Presidente, él lanza la estafa, es el creador”.

“Además si no se dio cuenta es gravísimo, y si participó también. En los dos casos hay responsabilidad jurídica. Esto es un cuento del tío, es una estafa conocida, tipificada. Es imposible que Milei, que ya participó de una, ahora diga que lo desconozca. Uno podría decir que Milei le metió la mano invisible del mercado en el bolsillo a sus propios seguidores”, dijo.

“Milei no es un influencer, es el presidente de la Argentina. Ese lugar que ocupa le da más influencia, pero también determinadas responsabilidades y le impone límites”, advirtió Kicillof. Señaló en ese sentido que “Milei debería salir a demostrar que las personas que se enriquecieron no tienen vínculo con él, que esto no estaba planificado y que él no fue el ingeniero de esta maniobra”. (DIB)