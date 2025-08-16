Este domingo se viene el Festival de las infancias de MANO

El Municipio y MANO invitan a participar del Festival de las Infancias en el predio de la Sociedad Rural



Este domingo se llevará a cabo una nueva edición del Festival de las Infancias, el tradicional evento organizado en conjunto entre el Municipio y MANO. En esta ocasión el evento se realizará en el predio ferial de la Sociedad Rural, sobre avenida Ituzaingó al 200, a partir de las 14 horas y con entrada libre y gratuita, por lo que se invita a la comunidad de todo el partido a ser parte.

Durante la tarde se brindarán numerosas propuestas recreativas y culturales para todas las edades, con el objetivo de que chicos y chicas puedan disfrutar de su día de la mejor manera.

Se dispondrán espacios para que accedan a chocolate y merienda, como así también a pochoclos, cubanito y licuados.

Además, también habrá lugar para parkour y los tradicionales juegos inflables, que estarán distintos sitios del predio, donde también podrán verse stands de bibliotecas populares, del área municipal del Patrimonio y del Polo Educativo y Recreativo “La Máxima”.

Una de las principales atracciones será la sala flúo, que estará ubicada en el pabellón Iguiñiz.

Se contará con un escenario principal 360°, donde se realizarán las presentaciones de Caty Weslate, Elvira y Cirilo Champiñon. Además, durante toda la jornada se contará con la presencia de estatuas vivientes y artistas itinerantes, quienes recorrerán todo el predio con shows de telas, circo, malabares y payasos.

Vale destacar que también se contará con un espacio amigable donde se brindarán diversas propuestas recreativas para personas con discapacidad.

Transporte gratuito

El Municipio de Olavarría informa que, con el objetivo de que toda la comunidad olavarriense pueda acercarse, el servicio de transporte público de pasajeros será gratuito durante el horario del Festival de las Infancias.

Se detalló que la medida abarcará todas las líneas, tanto urbanas como interurbanas, que realizarán sus recorridos regulares.

En ese sentido, se recuerda que la línea que contempla el predio ferial de la Sociedad Rural es la 503 (línea roja), que puede ser tomada en Moreno y Belgrano, punto en el que confluyen todos los recorridos.