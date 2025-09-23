Este jueves se realizará un nuevo acto de firma de escrituras sociales
El Municipio de Olavarría informa que este jueves 25 de septiembre se realizará un nuevo acto de entrega de escrituras sociales, realizado en conjunto con la Escribanía General de Gobierno e Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires.
El acto será a partir de las 13 horas, en el Salón Rivadavia, y contará con la presencia de funcionarios municipales y Provinciales de la Escribanía General de Gobierno.
En esta oportunidad se firmarán 177 escrituras, correspondiendo 153 a la Ley 10.830, 23 a la operatoria del Instituto de la Vivienda, 1 Prescripción Adquisitiva Ley 24.320.
Desde la Dirección de Casa de Tierras y Regularización Dominial, se informa que las personas que se nombrará a continuación deberán concurrir con media hora de antelación para su acreditación, siendo importante en esta oportunidad presentarse con:
documento de identidad y fotocopia del mismo
constancias de CUIL o CUIT
En caso de estar divorciados copia simple de la sentencia de divorcio.
En caso de presentarse en carácter de apoderado/a deberá presentar el poder original.
Titulares
Abalo Bertulo, Clara Alicia Lujan // Aguirre, Elizabeth Alejandra // Aguisnaga, Andres Jonatan – Sosa, Yesica Anabela // Albertario, Luis Roberto – Cananiz, Omar Alfredo // Antia, Blanca Margarita // Arouxet Filippin, Rocio Giselle // Attadio, Sandra Carolina // Balbuena, Marcelo Ricardo // Belo, Mario Daniel // Berecoechea, Norma Beatriz // Bianco, Natasha – Burucua, Sergio Maximiliano // Biordo, Maria Salome // Bravo, Flavia Soledad // Bravo, Norma Beatriz – Maldonado, Alfredo Omar // Bravo, Patricia Marcela // Bravo, Yanina Lorena – Figueroa, Hector Anibal // Calonge, Natalia Vanesa // Calonge, Silvia Soledad – Leiva, Luis Oscar // Camargo, Raul Hector // Campos, Rodolfo Alberto // Campos, Veronica Soraya // Cañiupan, Ana Maria // Cenizo, Genoveva Maria – Chamorra, Valeria Luciana // Cepeda, Roberto Martin – Ripoll, Elsa Flora // Cerruiz, Hector Vicente // Chichotea, Marcela Alejandra – Nuestro Hogar Asociacion Civil // Ciarpella, Sandro Francisco – Depetrini, Marcial Ariel – Rojas Montenegro, Carmen Rosa // Cobio, Vanesa Lorena – Gallardo, Rafael Ignacio // Cos, Luis Maria – Palacio, Maria Virginia – Galman, Juan Carlos // Cruz, Maria Lucrecia // Cruz, Miguel Arturo – Pais, Claudia Fabiana // Damaso, Maria Teresa // De Castro, Yanina Anahi – Guevara, Gisela Celeste // Delgado, Claudia Lorena – Hait Heinrich, Maximiliano Guillermo // Delletesse, Giselle Alejandra – Sierra, Matias Ezequiel // Devia, Cristian Ramon // Diaz, Hugo Andres – Viscaino, Claudia Romina // Farias, Mariana Vanesa // Ferrer Diaz, Tania Maria Belen – Laurenz, Facundo // Fierro, Yesica Daiana // Finamore, Jose Abel // Flecha, Kevin Ricardo – Nievas, Noemi Elisabeth // Flores, Cintia Vanesa // Frias, Miriam Graciela – Rivero, Oscar Osvaldo // Gainza, Andrea Rosana – Heredia, Sol Candelaria // Gainza, Maria Elvira // Galan, Marcelo Alberto // Garay, Marcela Andrea // Gimenez, Yael – Hojman, Julio Cesar // Gismondi, Sara Nidia // Gomez, Fernando Gabriel – Rodriguez, Sandra Vanesa // Gon, Norma Zulema // Gonzalez, Jorge Adrian // Hecl, Marcelo Javier // Igoa, Luis Daniel Jesús // Ivroud, Viviana Lilian // Jarrier, Jose Augusto – Jarrier, Lucrecia Estela // Leiva, Omar Segundo // Leiva, Yamila Giselle // Lendi, Carlos Damian // Lopez, Maria Jose – Sosa, Miqueas Joel // Lucero, Luisina // Lucero, Marisol Elizabeth – Rodriguez, Orlando Daniel // Montenegro, Walter Orlando // Montero, Andrea Carina // Mora Quintanilla, Jaime Rigoberto // Morales, Triana Alejandrina // Navata, Daniel Alberto – Navata, Maria De Los Angeles // Nievas, Facundo Matias // Ochoa, Maria Cristina // Pacheco, Estefania Soledad – Valderrey, Roberto Javier // Palacios, Delia Antonia // Peralta, Evelyn Rocio // Perez, Maria Cristina // Petersen, Carlos Ariel – Trejo, Mariela // Reyero, Cesar Andres – Velazquez, Delia Elisabet // Rodriguez, Franco Ezequiel – Rodriguez, Macarena Aylen // Rodriguez, Maria Cristina // Rojas, Dominga Isabel // Rui, Stella Maris // Ruiz, Nelida Mabel // Ruppel, Daniel Dario // Saavedra, Natalia Andrea // San Martin, Pablo Roberto // Sayes, Patricia Carla // Silva, Yesica Lucrecia – Suarez, Oscar Eduardo // Simon, Marcos Renee // Soria, Nancy Edith // Suarez, Adriana Silvina // Suarez, Ana Maria Lurdes // Suarez, Carina Noemi – Villalba, Miguel Angel // Urban, Cintia Soledad // Villarruel, Cecilia Mabel // Vivas, Dora Liliana.
Por más información o consultas dirigirse a la Dirección de Casa de Tierras y Regularización Dominial, en el Palacio Municipal, o comunicarse al Tel 440442 int, 1750-1753 de lunes a viernes de 7 a 13 hs.