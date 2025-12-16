Este miércoles se inaugurará el monumento a los Hermanos Emiliozzi y la “Galera”

El Municipio de Olavarría invita a la comunidad a participar de la inauguración oficial del monumento a los Hermanos Emiliozzi, actividad que se llevará a cabo este miércoles desde las 18 horas, frente al puente que lleva el nombre de los “gringos”, sobre avenida Pringles, a la altura del cruce con la Ruta Nacional N° 226. Se trata de una iniciativa que fue encabezada desde el área de Patrimonio Cultural, en articulación con distintas áreas municipales.

La ocasión dará marco a la presentación de la obra que fue confeccionada por el reconocido escultor Andrés Zerneri, junto a artistas locales, para conmemorar los 60 años de la última consagración de Dante y Torcuato Emiliozzi en el Turismo Carretera, la máxima categoría pero también la más popular del automovilismo nacional.

El evento, además, dará marco al merecido reconocimiento a pilotos locales que han tenido una destacada actuación durante el corriente año:

_ Valentino Fani Laboratto, campeón de karting en 2025, ganando la categoría Promocional Escolar de la Asociación de Karting de Tierra del Sudeste (AKTS)

_ Cristian Zubillaga integró el primer equipo argentino que participó en el Campeonato de Naciones en Polonia, marcando un hito para el deporte nacional.

_ Nicolás Villamayor campeón del Turismo 4000 Argentino

_ Nicolás Benito campeón del Turismo Pista Clase 1.

_ Martin Collodoro campeón de la Monomarca 1100 del Sudeste

_ Leonardo Marotta campeón de la Copa Gol VW del Sudeste

_ Alan Wagner campeón Monomarca APPC

A la par, se convoca también a propietarios de autos antiguos que quieran sumarse y ser parte de la propuesta. Deberán acercarse alrededor de las 17 horas, para poder ubicarse y dar inicio puntual al evento.

En cuanto al monumento, vale recordar que el inicio de los trabajos se remonta a comienzos del corriente mes, con jornadas de arduo labor que se llevaron a cabo simbólicamente en el Museo Municipal Hermanos Emiliozzi, mismo sitio donde décadas atrás fue el taller de los “gringos”. La propuesta cuenta con la aprobación de familiares de Dante y Torcuato, quienes acompañaron la iniciativa que tiene por objetivo que cada vez sean más las personas que se vean atraídas por su historia.

De acuerdo con lo que se anticipó, el monumento estará inspirado en la imagen fraterna y colaborativa que ellos transmitían y aún hoy en día transmiten y por otro lado la famosa galera. Se realizará en chapa recortada y tratada, con un estilo sobrio, moderno y de fuerte identidad visual, adecuados para emplazarse en el acceso principal de la ciudad. El diseño combinará presencia escultórica y sentido pedagógico, transmitiendo los valores de esfuerzo, innovación y trabajo en equipo.

Andrés Zerneri es autor de obras emblemáticas de la escultura argentina contemporánea, como el caso del Monumento a Juana Azurduy emplazado en Buenos Aires. El artista posee una trayectoria de más de 25 años, que conjuga arte público, formación y participación social, lo que encaja perfectamente con el espíritu de esta iniciativa. Tal es así que días atrás brindó una masterclass que se desarrolló en el Centro Cultural Municipal San José.