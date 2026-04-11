Estudiantes presentó su plantel para el Torneo Pre Federal femenino

En una jornada de relevancia institucional, el Club Atlético Estudiantes realizó este viernes la presentación oficial de su equipo de Primera División de Básquet Femenino. El evento se desarrolló en el complejo Arcos y marcó un hecho histórico para la entidad albinegra, ya que es la primera vez que contará con una categoría superior en esta rama, coincidiendo con el marco del 114° aniversario del club.

La ceremonia fue conducida por Marcelo Manolio y contó con la presencia del flamante presidente de la institución, Juan Manuel Falabella, junto a Dolores Catalá, integrante de la Comisión Directiva y referente del área. Falabella destacó que esta presentación es «fantástica» y representa una continuidad del proyecto liderado por Juan Emilio Malianni durante los últimos ocho años. Por su parte, Catalá resaltó que la formación del básquet femenino era un objetivo central de la subcomisión y calificó el presente como «un rotundo éxito».

El cuerpo técnico está encabezado por Ramiro Bou como entrenador principal, quien es acompañado por Emiliano Copero como asistente, Daniel Conte en la preparación física y Mariela Orlando como psicóloga deportiva. Bou subrayó la importancia de que un equipo de Olavarría regrese al plano provincial y valoró el potencial del plantel para aspirar a los puestos de vanguardia en un certamen que otorga dos plazas a la Liga Nacional.

Gerardo Barrera, integrante de la comisión, definió el proyecto como un desafío personal y una «cuota pendiente» del club, destacando el trabajo integral que se realiza desde las categorías U15 y U17. En representación de las jugadoras, Dana Vendeirinho expresó que esta participación funciona como una ventana para las más jóvenes y destacó el crecimiento de la disciplina en el club.

El equipo iniciará su camino en el Torneo Pre Federal este sábado a las 18 horas visitando a 9 de Julio en Bahía Blanca. El debut como local en el Maxigimnasio del Parque Carlos Guerrero será el domingo 19 de abril ante Peñarol de Mar del Plata.

Plantel de Primera División

Delfina Pilar Juárez (N°21)

Trinidad Castañares (N°1)

Morena Lemma (N°4)

Delfina Rodríguez (N°6)

Guadalupe Castañares (N°7)

Dana Vendeirinho (N°8)

Angelina Barrera (N°9)

Gianna Bellinzoni (N°10)

Pilar García Maroa (N°11)

Máxima Mereles (N°12)

Valentina Sak (N°13)

Agostina Chantiri (N°14)

Sofía Elbey (N°15)

Zoe Requena (N°16)