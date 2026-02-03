Estudiantes puso primera: el plantel de la Liga Federal tuvo su primer entrenamiento

Foto: Prensa CAE

El plantel de Estudiantes que participará en la próxima Liga Federal comenzó este lunes sus entrenamientos oficiales.

El equipo que representa al Bataraz ya se encuentra completo en la ciudad y bajo las órdenes de Mariano Iglesias, quien regresó al club para esta etapa, junto a Agustín Bianchi como asistente técnico.

La primera jornada sirvió para que los jugadores se conozcan y para que la subcomisión de básquet profesional y la de básquet menor se presenten ante el grupo, con la intención de trabajar de forma integral en el proyecto.

También formaron parte del inicio de las actividades el presidente Emilio Incaurgarat, la vicepresidenta Flavia Rivera e integrantes de la comisión directiva, quienes recibieron a los jugadores de cara a la competencia nacional que afrontará el club representando a Olavarría.

En cuanto a lo deportivo, la actividad inició con ejercicios físicos en el gimnasio de pesas del Maxigimnasio a cargo del preparador Daniel Conte. Después, el plantel se trasladó al parquet para realizar los primeros movimientos tácticos con Mariano Iglesias.

El cuerpo técnico completo para el torneo está conformado por Mariano Iglesias como director técnico, Agustín Bianchi y Emiliano Coppero como asistentes, Daniel Conte en la preparación física, Tiziano Santilli como utilero, Giuliano Caruso como jefe de equipo y Ornella Manganiello como nutricionista.

De esta manera, el equipo ya se prepara para una nueva temporada en la Liga Federal de Básquet, buscando sostener el crecimiento del club en el plano nacional a través del trabajo colectivo.