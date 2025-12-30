Evacuación Sanitaria en el Aeródromo: Trasladaron a CABA a un trabajador de Coopelectric que sufrió un accidente doméstico

En Olavarría los traslados desde el Hospital al Aeródromo estuvieron a cargo de la empresa Plus Emergencia en coordinación con el sistema público de salud. El trabajador se encuentra internado, ahora, en la clínica Buen Pastor. Importante rol de la obra social que gestionó el avión sanitario.

Un trabajador de Coopelectric sufrió el último domingo un grave accidente doméstico en su vivienda, que derivó en un traslado sanitario de urgencia a la ciudad de Buenos Aires debido a la gravedad de las lesiones.

Fue fundamental el rol que cumplió la obra social del trabajador que fue quien gestionó y garantizó el vuelo sanitario.

Según detallaron algunos consultados por En Línea Noticias, el hombre se encontraba realizando quehaceres domésticos y recibió una descarga eléctrica que le provocó una importante caída. Como consecuencia del impacto, sufrió lesiones de extrema gravedad, con compromiso de cervicales y torso.

En una primera instancia se evaluó un traslado terrestre, pero ante la complejidad del cuadro clínico se resolvió solicitar un vuelo sanitario, el cual fue cubierto por su obra social, correspondiente al gremio de Luz y Fuerza.

Desde el ámbito sanitario se aclaró que el Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) de la región intervino únicamente en la gestión de la cama en un centro de mayor complejidad.

Las tareas en tierra en la ciudad de Olavarría fueron realizadas por una ambulancia de Plus Emergencias, que actuó a pedido del Sistema Público de Salud de Olavarría, dado que posee ambulancias de altísima tecnología dispuestas con UTI que permitieron el éxito del traslado del paciente desde el Hospital Municipal al aeródromo.

En principio estas ambulancias se ocuparon del traslado del personal médico del avión sanitario hacia el Hospital y luego del traslado del paciente.

El avión sanitario fue solicitado alrededor de las 15 horas y arribó al aeródromo local a las 17:10. El paciente fue trasladado al Hospital Municipal para su estabilización previa al vuelo.

Finalmente, el vuelo sanitario despegó cerca de las 21 horas y, alrededor de las 23, el paciente ya se encontraba internado en la Clínica Buen Pastor, en la ciudad de Buenos Aires, donde continuó recibiendo atención especializada.