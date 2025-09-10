Familiares y amigos de Evelyn Viola lanzaron un impulsan una nueva campaña solidaria para ayudar a la joven abogada que se encuentra en gravísimo estado luego de sufrir un violento siniestro vial en la avenida Emiliozzi.

«Evelyn Viola está atravesando un momento delicado y necesita de nosotros», se indicó en el mensaje que se comparte con el objetivo de sumar voluntades dispuestas a dar una mano en este trance que atraviesa la familia.

A principios del mes de junio, Evelyn manejaba un automóvil Peugeot 208 por la avenida Emiliozzi en dirección a la localidad de Sierra Chica, poco antes de llegar a la rotonda del ex Matadero Municipal, el vehículo se despistó y terminó impactando con violencia contra una columna.

Desde ese momento hasta ahora, la abogada Evelyn Viola ha pasado por distintos centros asistenciales con el objetivo de lograr una mejoría. En la actualidad se encuentra en la ciudad de Mar del Plata.

Para colaborar con su familia estos son los daos donde se pueden realizar transferencias: ALIAS: TODOSPOREVELYN, CBU 0140443603630552130105

A la titular de la cuenta es Melany Viola.

«Tu ayuda suma muchísimo: donar, compartir o difundir también es apoyar», remarcan allegados a la familia.