Ex Colegio Nacional: Duro reclamo en donde “todos se lavaron las manos”

Una vecina mostró su malestar por la falta de acción de distintos Entes del Estado para solucionar un problema puntual.

Este sábado una vecina de la Ex Escuela Nacional, hoy EES N°6, envío una serie de imágenes para denunciar el estado en el encuentran los alrededores del establecimiento educativo ubicado en calle Roque Sáenz Peña entre Lavalle e Hipólito Yrigoyen.

“El motivo de ponerme en contacto con ustedes es que he arbitrado todos los medios a mi alcance y no he tenido respuesta alguna por parte del Estado Publico. La escuela esta en un estado de abandono total, los pastos están altísimos, la gente tira basura, sumado que se encuentra ubicada a escasos metros de la vera del arroyo”, dice la vecina en la nota que ha enviado a En Línea Noticias.

Para la vecina ese es un contexto ideal para que “proliferen los roedores (RATAS), mosquitos (DENGUE), entre otros”.

“Me acerque a la escuela porque hay días en que esta abierta y me informaron que no tienen recursos y que es el Consejo Escolar quien se tiene que ocupar. Llame al Consejo Escolar, me atendieron bastante mal, me dijeron que le iban a comunicar a la persona que estaba a cargo, eso fue la semana pasada, también me dijeron que no están trabajando”, relató.

Sigue diciendo “llame a la Municipalidad creo que obras públicas o obras particulares (no recuerdo la repartición), me atendieron bien, me dijeron que era un tema del Consejo Escolar pero que iban a comunicar con el encargado de parques. Siguieron pasando los días húmedos…. Yo sentía que no me iba a morir de coronavirus pero si de dengue!!”

Al no ver movimiento ni actitud de nadie para solucionar su problema indicó que envío un mail al Municipio donde según la vecina “se lavaron las manos”.

Después de varios días de realizar innumerables reclamos concluyó que con todos los que habló “se lavaron las manos, nadie tomo el reclamo, nadie se hizo cargo de esta situación que no es menos grave que la pandemia que atravesamos”.

