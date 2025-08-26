Ezequiel Galli: «No quise ser comentarista de mi derrota»

El candidato a Senador Provincial en tercer lugar reapareció una publicación en redes sociales.

Ezequiel Galli reapareció este martes en una publicación en redes sociales y en medio de una campaña electoral que lo tiene como tercer candidato a Senador Provincial por la Séptima Sección electoral dentro del frente La Libertad Avanza, espacio que lidera el presidente Javier Milei.

El dos veces intendente de Olavarría expresó en un recorte publicado en redes, «no quise ser comentarista de mi derrota, me parece que no era momento para hablar. No creo que haya sido el momento, hay una gestión nueva que está arrancando y me parece que hay que respetar esos tiempos.»

En tono reflexivo, el ex alcalde dijo, «hay momento para las cosas» y agregó, «no me pareció un buen momento hablar antes, que las cuestiones vayan fluyendo y también nos vayan dando una perspectiva de cómo venía la cuestión de Olavarría.»

En el año 2023, después de dos gestiones al frente de la Municipalidad de Olavarría, Ezequiel Galli hizo la peor elección del PRO en Olavarría y además de ser derrotado por el actual intendente Wesner terminó tercero debajo de Celeste Arouxet, hoy compañera en la boleta seccional de LLA.

«El silencio a veces pesa más que las palabras. Durante este tiempo, elegí escuchar antes de hablar», dice un texto que acompaña la publicación realizada este martes.