Este viernes se difundió la única foto conjunta de Ezequiel Galli y Celeste Arouxet tras el acuerdo electoral entre el PRO y LLA. La imagen se enmarca en la campaña electoral de cara al 26 de octubre próximo y además con el día en que se conoció el escrutinio definitivo del pasado 6 de septiembre en donde la Alianza La Libertad Avanza no consiguió ningún senador provincial por la Séptima Sección.

El encuentro difundido entre Galli y Arouxet se concretó en un bar céntrico de Olavarría y también participó Guillermo Lascano.

Junto con la foto, Ezequiel Galli envió un mensaje respecto de la elección del 26 de octubre: «Se viene una elección clave para la Argentina, se pone en juego qué modelo de País queremos tener, un país con Libertad o un país con Kirchnerismo. Desde Olavarría, LLA, Juntos Por Olavarría y el Pro, ratificamos nuestro compromiso en trabajar por una Argentina Libre.»





