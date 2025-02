Ezequiel Galli sobre Maximiliano Wesner: «Es la estafa electoral más grande desde la vuelta de la democracia en Olavarría»

El ex intendente de Olavarría Ezequiel Galli efectuó declaraciones públicas este viernes en un mano a mano con Claudia Bilbao en Radio M, salió a defender su gestión y tras conocer el resultado de la auditoria que se hizo sobre su gestión y la posterior aprobación del ejercicio 2023 del Tribunal de Cuentas de la PBA, calificó duramente al Intendente Maximiliano Wesner y su equipo, señaló que pese a que el mandatario comunal fue elegido por los vecinos, «fue la estafa electoral, más grande desde la vuelta de la democracia en Olavarría.»

Amplió además diciendo que, «prometieron obras y obras y cantidades de viviendas y hoy lo único que van a vanagloriarse es del polo judicial, porque no se ven obras en Olavarría, no se ve inversión.»

En ese sentido indicó que, «nosotros hoy no estamos viendo que se contraste nada. No se sabe quien toma las decisiones, no sabemos, no sabemos si es Wessner, si es Valicenti o si es Landivar, la verdad que nadie sabe, evidentemente.»

