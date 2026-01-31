Ezequiel Galli: «solicitamos que la justicia actúe con la mayor celeridad posible»

Tras conocerse una denuncia por abuso sexual dentro del establecimiento rural «Los Gatos», el exintendente Ezequiel Galli y su familia difundieron un comunicado en redes para brindar precisiones sobre la situación del predio.

«De acuerdo a lo publicado hace horas en un medio de comunicación local es necesario aclarar que el campo durante la fecha mencionada estaba ocupado por empleados de la construcción que fueron a realizar tareas de mantenimiento en la zona», detallaron en el inicio del texto.

En el comunicado, la familia manifestó: «Como familia afectada y, teniendo en cuenta la gravedad de la denuncia, solicitamos que la justicia actúe con la mayor celeridad posible».

Asimismo, el escrito incluyó una mención directa a un medio de comunicación de Olavarría. «Hace años que nuestra familia viene siendo víctima de operaciones mediáticas de Verte que busca desinformar y confundir a los vecinos. Todo tiene un límite», concluye el texto firmado por Ezequiel Galli y Flia.

Los hechos que se investigan

Tal como informó En Línea Noticias, los hechos conocidos tienen como presunta víctima a una joven de alrededor de 20 años, quien radicó una denuncia por abuso sexual en el Destacamento de San Jorge, en el partido de Laprida.

A partir de allí se iniciaron las actuaciones judiciales que actualmente se encuentran en una etapa inicial.

Como parte de las diligencias, la justicia ordenó diversas pericias sobre la denunciante, cuyos resultados se mantienen en reserva dada la naturaleza de lo denunciado.

La joven relató haber sido abusada por un hombre a quien identificó y ubicó dentro del mencionado establecimiento rural. Al momento de los hechos, se encontraban en la finca otros hombres y también hermanas de la denunciante.

Los hombres en cuestión sería ajenos a la familia Galli, según dejaron saber tanto Ezequiel como Hilario Galli, quienes emitieron dos comunicados.

Luego de que la denunciante expusiera los hechos, un hermano de la joven se dirigió al lugar donde increpó y golpeó a los hombres que estaban en la finca.

Como consecuencia de este altercado, dos personas debieron ser asistidas en el Hospital Municipal de Laprida. Actualmente, las actuaciones judiciales se encuentran caratuladas como «abuso sexual con acceso carnal», mientras que en paralelo se investigan los hechos que involucran al hermano de la presunta víctima bajo las carátulas de «lesiones graves y leves» y «hurto de automotor».