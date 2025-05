Federico Aguilera al PRO: «la gestión anterior fue un festival de corrupción»

En el marco del debate por la Rendición de Cuentas 2024, que fue rechazada por mayoría, se registró un durísimo cruce entre el concejal Federico Luis Aguilera y su par, Hilario Galli. El eje del debate estuvo puesto en las denuncias de corrupción que pesan sobre la gestión del ex intendente Ezequiel Galli.

En el medio de los discursos aparecieron menciones a la entrevista que el ex asesor municipal Mariano Ciancio brindó al ciclo CoNverSo que produce En Línea Noticias y conduce el periodista Fabricio Lucio. La causa terreno parecía estar apagada hasta que hace 15 días Mariano Ciancio dio su versión de los hechos y volvió a encender el debate público, al menos.

«La gestión anterior fue un festival de corrupción», señaló Aguilera en la introducción de un discurso que apuntó de manera directa al ex intendente Galli, sus funcionarios de entonces e incluso actuales empresarios que supieron ser funcionarios.

Aguilera lanzó varios nombres: el ex funcionario y empresario Gastón «El Tonga» Acosta, Silvana Rosales y Mariano Ciancio.

Aguilera sostuvo que Unión por la Patria es gobierno en Olavarría «para terminar con el despilfarro, para terminar con la corrupción dentro de la Municipalidad de Olavarría y para empezar una nueva etapa para los vecinos.»

Federico Aguilera habló de «funcionarios y funcionarias» de la gestión anterior que se encuentran «exiliados» en otros países y «hasta se cambiaron el apellido» después de «robarse la comida de los más necesitados en Olavarría, porque el escándalo de la Tarjeta CABAL nunca lo explicaron», señaló Aguilera al referirse al caso que terminó con la carrera política de Silvana Rosales de Tonellier, ex funcionaria de la secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida.

Y Federico Aguilera – siguiendo con ese tema puntual – expresó que el gallismo nunca explicó por qué la Justicia dice que el expediente por aquellos hechos nunca llegó a los estrados judiciales.

«Los funcionarios involucrados en la causa penal de la tarjeta Cabal se encuentran exiliados o se los encuentra infraganti sacándose una foto en las colas de algunas Embajadas para ver de qué manera se pueden ir», dijo Aguilera.

«Está gestión decidió terminar con el circo de la corrupción en este Municipio», aseguró Federico Aguilera mientras los ediles del PRO mostraban su fastidio y enojo frente a lo que estaban escuchando, era tal el malestar que el concejal residente de Colonia Nievas, Carlos Coscia golpeó en más de una oportunidad su banca tratando de llamar la atención de Guillermo Santellán para que el Presidente del HCD interrumpa el discurso de Aguilera.

«Yo lamento que les moleste, pero a mí lo que me indigna es escucharlos hablar de transparencia y corrupción a los que fueron escandalosamente corruptos, a los que se dedicaron a vender terrenos de manera ilegal», agregó el concejal Aguilera y sostuvo que está gestión además «tiene un nuevo problema que resolver» con «las familias que compraron terrenos en el fideicomiso Los Palmares, que el intendente Galli firmó antes terminar la gestión.»

Aguilera sostuvo, «así podemos seguir con infinidad de kiosquitos, el curro de la gestión anterior, de los cuales nunca dieron explicaciones, nunca dieron la cara.»

«Le puse la cara a todo»

El concejal Hilario Galli decidió no quedarse callado y responder a las denuncias que realizó su colega y lo hizo de manera personal y prácticamente autorreferencial: «Yo siempre fui la cara visible de un montón de situaciones que hubo en nuestro gobierno que no tenían que ver con mi área y mi gestión pero le puse la cara a todo.»

Después acusó al peronismo gobernante de haber sido parte en el armado de causas contra la administración municipal que encabezó Ezequiel Galli y de esta manera sus dichos quedaron emparentados a las declaraciones más recientes de Mariano Ciancio.

Dijo Hilario Galli, «a lo largo de los ocho años de nuestra gestión no sólo hubo solo la causa Terrenos ni siquiera la de Rosales, también tuvimos un problema en bromatología y tuvimos un problema con los psicofísicos, en cada una de esas situaciones obramos exactamente de la misma manera: sumario administrativo a las personas involucradas como para poder investigar que era lo que estaba sucediendo y cuando las cosas pasaban a mayores porque realmente había alguna irregularidad manifiesta, se ponía todo a disposición de la Justicia. La justicia es la que debe determinar si hubo un ilícito o no hubo un ilícito. En algunos casos la Justicia ya determinó, las personas fueron condenadas, apartadas y en otros la investigación todavía está abierta, independientemente de la investigación mediática, ese show, ese circo que pretendieron mostrar ustedes en el Concejo Deliberante sobre todo con la causa Terrenos en la que hay damnificados reales de ventas ilegales de terrenos privados entre privados y por supuesto siempre hay un estafador atrás de eso intentando convencer a alguien de su estafa. Por supuesto, de esa manera se agarraba de fotos, de relatos pero si uno va a la Justicia y se ve la causa y no el show mediático que intentaron mostrar para poder implicar a funcionarios municipales, no hay funcionarios municipales implicados.»

Hilario Galli en la continuidad de su acusación al oficialismo de ser parte de las denuncias judiciales contra la gestión de su primo dijo, «intentaron hacer lo mismo con los carnet de conducir. Había una persona que estaba falsificando carnet de conducir y los estaba vendiendo, intentaron cooptar a una persona para que denuncie a un funcionario municipal, lo llevaron a la oficina de ustedes y esa persona después vino a contarnos que tres persona de su partido político, el concejal Federico Aguilera, Mercedes Landívar y César Valicenti, los tres, lo incitaron a que denuncie a uno que no tenía nada que ver. De esa manera pudimos desarmar esa operación que estaban armando de la misma forma que lo habían armado con los terrenos: agarraron una persona que estaba haciendo las cosas mal, y la llevaron para un lado para que trate de ensuciar a la gestión. Eso es lo que hicieron todo el tiempo.»

«De a poquito esas caretas se van cayendo», expresó Hilario Galli y más adelante agregó, «las mentiras van por autopista y las aclaraciones por colectora, nunca van a llegar a la misma cantidad de gente que todas las sartas de mentiras que hicieron sobre cada uno de los temas que están diciendo: si Rosales es culpable de lo que hizo tendrá que pagarlo en la Justicia, nosotros no la vamos a cuidar, no lo hicimos en ese momento no lo vamos a hacer después, lo mismo que Mariano Ciancio, si él tuvo alguna responsabilidad tendrá que responder en la Justicia no con nosotros, nosotros en cada uno de los casos obramos de la misma manera. De eso, a que el gobierno fue corrupto hay una distancia abismal, nosotros no defendimos a ninguno de los que hizo las cosas mal, nunca fuimos al penal a visitarlo a De Vido como si fueron integrantes de ese bloque, acá no hay que defender a nadie hay que dejar que obre la justicia, cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer.»

La vuelta

Después del discurso de Hilario Galli, el concejal Federico Aguilera decidió no quedarse callado en su banca como si nada hubiese pasado y fue así que volvió a tomar la palabra y volvió sobre los hechos de corrupción.

«Desentenderse y decir que la causa terrenos que tuvo más de 100 denuncias de vecinos tiene que ver con una jugada política de un espacio político, podía esperar cualquier cosa del bloque del PRO pero decir semejante barbaridad no me lo esperaba», comenzó diciendo Aguilera en su segunda vuelta.

El concejal dijo, «lo que Hilario Galli no cuenta, como hace siempre, es que Ciancio no fue apartado, es mentira. Y él mismo lo dijo: fue suspendido durante un tiempo y luego presentó la renuncia y luego siguió prestando servicios al partido político del PRO que le paga un sueldo porque le habían prometido que le iban a seguir pagando el sueldo, todo esto lo dice él mismo. Además que le iban a pagar el abogado.»

«No tienen autoridad moral para hablar de transparencia y corrupción, están más sucios que una papa», señaló Federico Aguilera al contestarle a Galli.