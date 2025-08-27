Federico Aguilera en CoNverSo: «Estamos teniendo una caída histórica de la recaudación del Impuesto a la Piedra»

El presidente del bloque de concejales de Fuerza Patria, Federico Aguilera pasó el último martes por CoNverSo, el ciclo de entrevistas que produce En Línea Noticias y conduce Fabricio Lucio.

Durante la entrevista, Aguilera abordó distintos temas y uno de ellos fue el impacto de las políticas de Javier Milei en las finanzas municipales y, en particular, en el impuesto a la piedra.

El conocido impuesto a la piedra es un recurso distintivo de Olavarría y hoy está muy afectada su recaudación.

«Estamos teniendo una caída histórica de la recaudación del Impuesto a la Piedra, una caída de más del 35% en promedio entre lo que son despachos de piedra y despacho de cemento. Esto genera un impacto en las arcas municipales muy grande. Al mismo tiempo de que sucede esto, de que tenemos una caída en la recaudación de un elemento tan importante como el impuesto a la piedra, tenemos el aumento de ciertos gastos o inversiones», aseveró el concejal que además es presidente del PJ de Olavarría.

Aguilera dijo que han aumentado los insumos en el Hospital y además se incrementó casi 400% la inversión en Desarrollo Social para atender la demanda de los vecinos.

La entrevista completa