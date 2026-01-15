Federico Aguilera recorrió el barrio 10 de Junio donde se construye la red cloacal

Avanza la obra de construcción de la red cloacal en el barrio 10 de Junio, un proyecto que permitirá mejorar el servicio para más de 1700 vecinos y vecinas de ese sector de la ciudad. El intendente interino Federico Aguilera recorrió los trabajos que se ejecutan sobre la avenida Avellaneda, donde este jueves volverá a interrumpirse la circulación vehicular para garantizar el normal y seguro desarrollo de las tareas.

Las labores se concentraron sobre la avenida Avellaneda, en el tramo comprendido entre Saavedra y Laprida, donde se lleva adelante la ampliación del Colector Sur. Por este motivo, el tránsito fue interrumpido de manera total entre las 7 y las 17 horas. Desde el área de Obras Públicas se informó que, si las condiciones climáticas lo permiten, este jueves se repetirá el corte para completar los trabajos previstos en ese sector.

La obra está a cargo de la empresa Vilmey, adjudicataria de la Licitación Pública 2/25, y abarca un sector de 20 manzanas. El proyecto contempla la colocación de 8435 metros de cañería, además de las conexiones domiciliarias para los frentistas ubicados a lo largo del trazado del nuevo colector.

En cuanto al recorrido, la ampliación del Colector Sur se empalma en la cámara existente en avenida Pellegrini y calle Rendón, para luego avanzar aguas arriba hasta Canaveri y Pellegrini. Desde allí, continuará hasta Canaveri y avenida Urquiza, luego hasta Canaveri y Laprida, Laprida y avenida Avellaneda, y finalmente hasta avenida Avellaneda y Saavedra.

Desde Obras Públicas se señaló que Olavarría cuenta actualmente con una cobertura de red cloacal del 65%, por lo que la ejecución de esta obra en el barrio 10 de Junio resulta clave para seguir ampliando el acceso al servicio y mejorar la calidad de vida de la comunidad.