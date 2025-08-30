Federico Sturzenegger suspendió Olavarría pero visitó Azul

Foto: Claudio Omar Bevacqua

Este sábado se había anunciado la llegada a Olavarría del ministro Federico Sturzenegger aunque en las primeras horas de la mañana se anunció la suspensión de la Ronda de Empresarios que iba a encabezar en nuestra ciudad.

Más allá de la sorpresiva suspensión de Olavarría, el Ministro si pudo estar en la Séptima dado que se llegó hasta la ciudad de Azul.

El colega Claudio Omar Bevacqua desde la ciudad de Azul compartió algunas imágenes del Ministro y dijo que se trató de una visita «sin agenda oficial y a escondidas».

Se informó que el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado llegó por aire a la ciudad de Azul y desde allí se trasladó a un hotel donde se reunió con el candidato a primer concejal Luis Hourosuripe y «un par» de empresarios .

El Ministro llegó a la ciudad de Azul en un helicóptero Eurocopter EC120B c/n 1578 con Matricula LV-BYX