Feria y Festival del Libro: Cecilia Rosetto y un homenaje a Osvaldo Bayer

El Municipio de Olavarría recuerda que este jueves comenzará la 29° edición de la Feria Libros en Olavarría y 4° Festival del Libro, organizado en conjunto con el Instituto Cultural de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En ese marco se confirmaron cuatro importantes presentaciones que se darán durante cada uno de los días en los que se prolongará la propuesta literaria y cultural.

El viernes 10 se dará el arribo de la actriz y cantante Cecilia Rosetto, quien encabezará una charla titulada “Osvaldo Bayer, nuestro amigo”. Se llevará a cabo a partir de las 20 horas, en el espacio municipal ubicado sobre Riobamba 2949.

Se recuerda que el Festival y Feria del Libro contará con una gran cantidad de actividades para todos los gustos y edades, con talleres interactivos y charlas con escritores foráneos y locales.

Asimismo, desde la Subsecretaría de Cultura se realizó una convocatoria a escritores y escritoras locales y regionales para que sean parte del evento. Es por ello que la propuesta contará también con numerosos exponentes de la cultura local y regional.

Además, durante las cuatro jornadas se contará con el sector destinado a las librerías locales, editoriales, el espacio destinado a las Facultades de Sociales, Salud e Ingeniería y la editorial UNICEN.

Al igual que el año pasado, también se podrá encontrar stands de comics, manga, animé, productos de pelis y series, fanzines, exhibición de ilustraciones, vestimentas y props de tus personajes favoritos. A la par, también se brindarán juegos y actividades recreativas para niños y niñas, de manera continua, tanto en el patio como en las distintas salas del Centro Cultural Municipal San José.

La 29º Feria Libros en Olavarría y el 4º Festival del Libro abrirá sus puertas: jueves de 9:00 a 12:00 y de 14:00 a 20:00 horas, viernes de 9:00 a 12:00 y de 15:00 a 21:00 horas, mientras que el sábado y domingo el horario será de 15:00 a 21:00 horas.