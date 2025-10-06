Feria y Festival del Libro: Florencia Canale presenta «La Cruzada»

El Municipio de Olavarría recuerda que este jueves comenzará la 29° edición de la Feria Libros en Olavarría y 4° Festival del Libro, organizado en conjunto con el Instituto Cultural de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En ese marco se confirmaron cuatro importantes presentaciones que se darán durante cada uno de los días en los que se prolongará la propuesta literaria y cultural.

La escritora y periodista Florencia Canale será la primera visita, que se concretará el jueves 9 de octubre, desde las 19 horas, en el Centro Cultural Municipal San José, donde llevará a cabo la presentación de su libro La Cruzada, publicado a inicios del corriente año.

Las páginas de La cruzada, el nuevo libro de Florencia Canale, maestra del género de la novela histórica, exploran la vida de Catalina de Erauso, una figura que desafió las normas sociales y culturales del siglo XVII.

La obra fue publicada por Editorial Planeta reconstruye la historia de esta mujer que, nacida en una familia acomodada de San Sebastián, España, decidió romper con las expectativas de su tiempo y forjar su propio destino.

Florencia Canale nació en Mar del Plata, estudió Letras en la Universidad de Buenos Aires y trabajó en medios como Noticias, Living, Gente, Siete Días, Veintitrés e Infobae. Su incursión en la literatura comenzó en 2011, con Pasión y traición, una novela histórica que se convirtió en bestseller. Desde entonces, publicó once novelas más, todas bien recibidas en Argentina e Iberoamérica.

La 29º Feria Libros en Olavarría y el 4º Festival del Libro abrirá sus puertas: jueves de 9:00 a 12:00 y de 14:00 a 20:00 horas, viernes de 9:00 a 12:00 y de 15:00 a 21:00 horas, mientras que el sábado y domingo el horario será de 15:00 a 21:00 horas.