Feria y Festival del Libro: Gonzalo Heredia presentará «Extranjera»

El Municipio de Olavarría recuerda que este jueves comenzará la 29° edición de la Feria Libros en Olavarría y 4° Festival del Libro, organizado en conjunto con el Instituto Cultural de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En ese marco se confirmaron cuatro importantes presentaciones que se darán durante cada uno de los días en los que se prolongará la propuesta literaria y cultural.

El actor y escritor Gonzalo Heredia presentará su novela “Extranjera” el sábado 11, desde las 20 horas.

Extranjera es la tercera novela de Heredia, una historia sobre los secretos familiares y el poder de la escritura. En la cama de un hospital, una mujer al borde de la muerte mueve los párpados de modo casi imperceptible. A su lado, su nieta, que apenas la conoce, le acaricia la mano con dulzura. En ese territorio de misterio y silencio que las une accidentalmente, las dos mujeres bucean desesperadas en sus linajes para comprender quiénes son. Extranjera es un relato a dos voces y a dos tiempos y trae las preguntas ¿Cuánto tiempo se puede mantener escondido un secreto? ¿Cuál es la densidad de lo oculto?

La 29º Feria Libros en Olavarría y el 4º Festival del Libro abrirá sus puertas: jueves de 9:00 a 12:00 y de 14:00 a 20:00 horas, viernes de 9:00 a 12:00 y de 15:00 a 21:00 horas, mientras que el sábado y domingo el horario será de 15:00 a 21:00 horas.